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ຂ່າວສານ

Viettel - ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ແຫ່ງ​ໜຶ່ງ​ດຽວຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຈັດ​ອັນ​ດັບ​ທີ 3 ຈາກວາ​ລະ​ສານ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຍ້ອນ​ມີ​ການ​ກະ​ທົບ​ອັນ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ຕໍ່​ສັງ​ຄົມ

Viettel ແມ່ນວິສາຫະກິດແຫ່ງໜຶ່ງດຽວຂອງ ອາຊີ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດໂທລະຄົມມະນາຄົມມີຊື່ໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບປີນີ້ ແລະ ກໍແມ່ນວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແຫ່ງໜຶ່ງດຽວຂອງ ຫວຽດນາມ.

ໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບ “Change the world 2024” ຂອງ Fortune, ເຊິ່ງເປັນວາລະສານດຳເນີນທຸລະກິດນາໆຊາດຂອງ ອາເມລິກາ, ກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳ - ໂທລະຄົມມະນາຄົມກອງທັບ Viettel ຂອງ ຫວຽດນາມ ຢືນອັນດັບທີ 3 ໃນຈຳນວນວິສາຫະກິດກວ່າ 50 ແຫ່ງໃນທົ່ວໂລກ ມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຕັ້ງໜ້າຕໍ່ສັງຄົມ. Viettel ແມ່ນວິສາຫະກິດແຫ່ງໜຶ່ງດຽວຂອງ ອາຊີ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດໂທລະຄົມມະນາຄົມມີຊື່ໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບປີນີ້ ແລະ ກໍແມ່ນວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແຫ່ງໜຶ່ງດຽວຂອງ ຫວຽດນາມ.

Viettel ບັນລຸໄດ້ຜົນງານດັ່ງກ່າວ ກໍຍ້ອນວ່າ ມີຄວາມມານະພະຍາຍາມປົວແປງຄຸນນະພາບການສຶກສາຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ 10 ຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງ Viettel ລົງທຶນ ຜ່ານໂຄງການ ອິນເຕີເນັດ ໂຮງຮຽນ. ຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມບໍ່ເພື່ອຜົນກຳໄລ ອິນເຕີເນັດ ໂຮງຮຽນ (ເຊິ່ງຜັນຂະຫຍາຍແຕ່ປີ 2008) ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ຄູອາຈານປະມານ 25 ລ້ານຄົນ ນັບທັງຂອງ ຫວຽດນຍາມ ແລະ ກວ່າ 10 ປະເທດໃນໂລກ ໄດ້ຊົມໃຊ້ບັນດາຜົນປະໂຫຍດເຊິ່ງ ອິນເຕີເນັດ ນຳມາໃຫ້, ປະກອບສ່ວນເພີ່ມອັດຕາຜູ້ໄດ້ເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ ຢູ່ ຫວຽດນາມ  ຈາກ 15% ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 85% ໃນປັດຈຸບັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດການ​ທະ​ຫານ ຫວຽດ​ນາມ: ຄວາມເອກ​ອ້າງ​ທະ​ນົງໃຈຕໍ່​ກັບ​ມູນ​ເຊື້ອ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ນັບ​ພັນ​ປີ

ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດການ​ທະ​ຫານ ຫວຽດ​ນາມ: ຄວາມເອກ​ອ້າງ​ທະ​ນົງໃຈຕໍ່​ກັບ​ມູນ​ເຊື້ອ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ນັບ​ພັນ​ປີ

ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2024, ຫໍພິພິທະພັນປະຫວັດສາດການທະຫານ ຫວຽດນາມທີ່ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງໃໝ່ຢູ່ເສັ້ນທາງຫຼວງທັງລອງ, ເມືອງນາມຕື່ລຽມ, ນະຄອນຮ່າໂນ້ຍໄດ້ເປີດປະຕູຕ້ອນຮັບແຂກຢ່າງເປັນທາງການ. ນີ້ແມ່ນກິດຈະກຳວັດທະນະທຳພິເສດດີເດັ່ນ, ບັນດາເນື້ອໃນວາງສະແດງຊ່ວຍໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາມາດສຳຜັດ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ້ງກ່ຽວກັບການຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດແຫ່ງຊາດຂອງປະຊາຊົນຫວຽດນາມ, ເຮັດໃຫ້ມໍລະດົກວັດທະນະທຳການທະຫານຂອງຊາດກະຈ່າງແຈ້ງ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການຄົ້ນຄ້ວາ, ຮ່ຳຮຽນ, ຢ້ຽມຊົມຂອງປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ.
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