ຂ່າວສານ
Viettel - ວິສາຫະກິດ ແຫ່ງໜຶ່ງດຽວຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບທີ 3 ຈາກວາລະສານ ອາເມລິກາ ຍ້ອນມີການກະທົບອັນຕັ້ງໜ້າຕໍ່ສັງຄົມ
ໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບ “Change the world 2024” ຂອງ Fortune, ເຊິ່ງເປັນວາລະສານດຳເນີນທຸລະກິດນາໆຊາດຂອງ ອາເມລິກາ, ກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳ - ໂທລະຄົມມະນາຄົມກອງທັບ Viettel ຂອງ ຫວຽດນາມ ຢືນອັນດັບທີ 3 ໃນຈຳນວນວິສາຫະກິດກວ່າ 50 ແຫ່ງໃນທົ່ວໂລກ ມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຕັ້ງໜ້າຕໍ່ສັງຄົມ. Viettel ແມ່ນວິສາຫະກິດແຫ່ງໜຶ່ງດຽວຂອງ ອາຊີ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດໂທລະຄົມມະນາຄົມມີຊື່ໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບປີນີ້ ແລະ ກໍແມ່ນວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແຫ່ງໜຶ່ງດຽວຂອງ ຫວຽດນາມ.
Viettel ບັນລຸໄດ້ຜົນງານດັ່ງກ່າວ ກໍຍ້ອນວ່າ ມີຄວາມມານະພະຍາຍາມປົວແປງຄຸນນະພາບການສຶກສາຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ 10 ຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງ Viettel ລົງທຶນ ຜ່ານໂຄງການ ອິນເຕີເນັດ ໂຮງຮຽນ. ຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມບໍ່ເພື່ອຜົນກຳໄລ ອິນເຕີເນັດ ໂຮງຮຽນ (ເຊິ່ງຜັນຂະຫຍາຍແຕ່ປີ 2008) ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ຄູອາຈານປະມານ 25 ລ້ານຄົນ ນັບທັງຂອງ ຫວຽດນຍາມ ແລະ ກວ່າ 10 ປະເທດໃນໂລກ ໄດ້ຊົມໃຊ້ບັນດາຜົນປະໂຫຍດເຊິ່ງ ອິນເຕີເນັດ ນຳມາໃຫ້, ປະກອບສ່ວນເພີ່ມອັດຕາຜູ້ໄດ້ເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ຈາກ 15% ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 85% ໃນປັດຈຸບັນ.