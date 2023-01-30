ຂ່າວສານ
VCCI: ຍູ້ແຮງການປ່ຽນແປງໃໝ່ ເພື່ອກາຍເປັນບ່ອນອີງທີ່ໜ້າໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ
ຕັດສິນໃຈບັນລຸໄດ້ບັນດາຜົນງານໃໝ່ເພື່ອປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍເຊິ່ງພັກ ແລະ ລັດ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ, ໃນປີ 2023, ສະຫະພັນການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ (VCCI) ຊຸກຍູ້ການປ່ຽນແປງໃໝ່ເພື່ອກາຍເປັນບ່ອນອີງທີ່ໜ້າໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃຫ້ແກ່ນັກທຸລະກິດ, ວິສາຫະກິດພາຍໃນປະເທດ. ທ່ານ ປະທານ VCCI ຟ້າມເຕີນກົງ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ການປ່ຽນແປງໃໝ່ແມ່ນການເລືອກເຟັ້ນໜຶ່ງດຽວ ແລະ ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດເພື່ອນຳ VCCI ກ້າວຂຶ້ນ, ຮ່ວມເດີນທາງ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ, ສ້າງວິສາຫະກິດໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ປະເທດຊາດວັດທະນາຖາວອນ.
ໃນປີແມວ 2023 ນີ້, VCCI ຈະປະຕິບັດຫຼາຍແຜນການພົ້ນເດັ່ນຄື: ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ VCCI (ໃນເດືອນເມສາ); ສຳຫຼວດ, ປະກາດດັດຊະນີຄວາມສາມາດແກ່ງແຍ້ງຂັ້ນເມືອງ (PCI) ແລະ ປະມວນດັດຊະນີສີຂຽວ (Green Index)... VCCI ກໍ່ຈະຈັດຕັ້ງຫຼາຍເຫດການເປັນໜ້າສົນໃຈຄື: ເວທີປາໄສສື່ມວນຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດຮ່ວມເດີນທາງເພື່ອ ຫວຽດນາມ ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ວັດທະນາຖາວອນ...
ທ່ານ ຟ້າມເຕີນກົງ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ: VCCI ຈະສ້າງກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ, ທີ່ຕັ້ງສູງກ່ວາ, ສືບຕໍ່ແມ່ນຜູ້ຮ່ວມເດີນທາງ ແລະ ແມ່ນບ່ອນອີງນັບມື້ນັບໜ້າໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງວິສາຫະກິດ, ແມ່ນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ມີປະສິດທິຜົນລະຫວ່າງປະຊາຄົມວິສາຫະກິດກັບພັກ ແລະ ລັດ.