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ຂ່າວສານ

UNICEF: ຫວຽດ​ນາມ ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ຜົນ​ງານ​ໃນ​ການ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ ແລະ ຮັບ​ປະ​ກັນ​ສິດ​ຂອງ​ເດ​ັກ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການລົງທຶນ ແລະ ວຽກງານສຶກສາເພື່ອເດັກ.
  ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Rana Flowers, ຫົວໜ້າອົງການກອງທຶນເພື່ອເດັກ ສປຊ (ພາບ: TTXVN)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Rana Flowers, ຫົວໜ້າອົງການກອງທຶນເພື່ອເດັກ ສປຊ (UNICEF) ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການລົງທຶນ ແລະ ວຽກງານສຶກສາເພື່ອເດັກ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ເພີ່ມທະວີການຜັນຂະຫຍາຍລະບົບການສຶກສາພາກເອກະຊົນ, ບັນດານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການລົງທຶນ, ກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນແຫ່ງຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ບັນລຸມາດຕະຖານ, ພິເສດແມ່ນເຂດພູດອຍ, ເຂດປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເພື່ອແນໃສ່ເປົ້າໝາຍສູງສຸດ ແມ່ນໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຄົນໄດ້ຮັບການສຶກສາຢ່າງທົ່ວເຖິງ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍປາດຖະໜາວ່າ UNICEF ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດວຽກງານນີ້.

ສ່ວນທ່ານນາງ Rana Flowers ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງ 2 ບຸລິມະສິດໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງ UNICEF ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ນັ້ນແມ່ນ: ປົກປ້ອງເດັກ, ປ້ອງກັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງສຳລັບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ; ບັນຫາສານອາຫານສຳລັບເດັກ. ພ້ອມທັງຕີລາຄາສູງຕໍ່ຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ຜົນງານຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະ ຮັບປະກັນສິດຕ່າງໆຂອງເດັກ, ທ່ານກໍ ຢັ້ງຢືນວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ຈະຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນຂົງເຂດນີ້.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ເໜີ ສ​.ເກົາຫຼີ ​ຮັບ​ຮູ້​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ

ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ເໜີ ສ​.ເກົາຫຼີ ​ຮັບ​ຮູ້​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ

ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ຮອງໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຂ່າວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ປະຕິເສດການຕັດສິນຂອງສານ ເຊີອູນ ທີ່ຮຽກຮ້ອງລັດຖະບານປະເທດນີ້ ຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ ຫວຽດນາມ ໃນເຫດເຂັ່ນຂ້າ ຢູ່ກວາງນາມ ເມື່ອປີ 1968.
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