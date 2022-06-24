ຂ່າວສານ
UNESCO ເຊີດຊູນັກວິທະຍາສາດ ຍິງ ຫວຽດນາມ
ທ່ານນາງປະລິນຍາເອກ ໂຮ່ທິແທັງເວິນ, ອາຈານສອນສັງກັດມະຫາວິທະຍາໄລຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຳນວນນັກວິທະຍາສາດຍິງ 15 ທ່ານທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃນຄັ້ງນີ້. ກິດຈະການຄົ້ນຄວ້າດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ທາດເລັ່ງມີໂຄງສ້າງ ນາໂນໃໝ່ ເພື່ອຜະລິດຖ່ານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຜະລິດພະລັງງານ ຮີເດໂຣ (H2) ຂຽວ” ຂອງທ່ານນາງປະລິນຍາເອກ ໂຮ່ທິແທັງເວິນ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງຈາກສະພາວິທະຍາສາດໂລກ UNESCO.
ໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພິທີຮັບລາງວັນ, ທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເລທິຮົ່ງເວິນ ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ UNESCO ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ອົງການ UNESCO ໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ເລື່ອງ ນັກວິທະຍາສາດຍິງຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການເຊີດຊູໃນຄັ້ງນີ້. ສິ່ງດັ່ງກ່າວອີກຄັ້ງໜຶ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະກອບສ່ວນຂອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງວິທະຍາສາດ, ເພື່ອຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈພ້ອມກັບປະຊາຄົມສາກົນແກ້ໄຂຫຼາຍບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນ, ເພື່ອໃຫ້ວິທະຍາສາດກາຍເປັນເຄື່ອງມືໜູນຊ່ວຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ກວມລວມໃນຍຸກດີຈີຕອນ” ຢ່າງແທ້ຈິງ.