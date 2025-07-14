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ຂ່າວສານ

UNESCO ຮັບ​ຮອງກຸ່ມ​ເຂດ​ອະ​ນຸ​ສອນ​ສະ​ຖານ ແລະ ທັດ​ສະ​ນີ​ຍະ​ພາບ ອຽນ​ຕື໋ - ຫວິງ​ງຽມ​, ກົນ​ເຊີນ, ກຽບ​ບາກ ເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ວັດ​ທະ​ນ​ະ​ທຳ​ໂລກ

ກຸ່ມເຂດອະນຸສອນສະຖານ ແລະ ທັດສະນີຍະພາບ ອຽນຕື - ຫວິງງຽມ, ກົນເຊີນ, ກຽບບາກ ນອນຢູ່ບັນດາແຂວງ ກວາງນິງ, ບັກນິງ ແລະ ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ດ້ວຍຖືເອົາສາສະໜາພຸດ ນິກາຍ ຈຸກເລີມ ເປັນແກ່ນສານ - ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນສະຕະວັດທີ XIII ໂດຍບັນດາເຈົ້າຊີວິດຂອງລາດຊະວົງ ເຈິ່ນ.
  ກຸ່ມເຂດອະນຸສອນສະຖານ ແລະ ທັດສະນີຍະພາບ ອຽນຕື - ຫວິງງຽມ, ກົນເຊີນ, ກຽບບາກ ນອນຢູ່ບັນດາແຂວງ ກວາງນິງ, ບັກນິງ ແລະ ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ດ້ວຍຖືເອົາສາສະໜາພຸດ ນິກາຍ ຈຸກເລີມ ເປັນແກ່ນສານ  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ກໍລະກົດ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ) ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 47 ຂອງຄະນະກຳມະການມໍລະດົກໂລກ (UNESCO) ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ, ປະເທດ ຝລັ່ງ ແຕ່ວັນທີ 06 – 16 ກໍລະກົດ, ກຸ່ມເຂດອະນຸສອນສະຖານ ແລະ ທັດສະນີຍະພາບ ອຽນຕື - ຫວິງງຽມ - ກົນເຊີນ, ກຽບບາກ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກອົງການ UNESCO ວ່າ ເປັນມໍລະດົກວັດທະນະທຳໂລກ ຢ່າງເປັນທາງການ.

ກຸ່ມເຂດອະນຸສອນສະຖານ ແລະ ທັດສະນີຍະພາບ ອຽນຕື - ຫວິງງຽມ, ກົນເຊີນ, ກຽບບາກ ນອນຢູ່ບັນດາແຂວງ ກວາງນິງ, ບັກນິງ ແລະ ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ດ້ວຍຖືເອົາສາສະໜາພຸດ ນິກາຍ ຈຸກເລີມ ເປັນແກ່ນສານ - ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນສະຕະວັດທີ XIII ໂດຍບັນດາເຈົ້າຊີວິດຂອງລາດຊະວົງ ເຈິ່ນ. ບັນດາເຂດອະນຸສອນສະຖານດັ່ງກ່າວ, ສວມບົດບາດເປັນສູນສາສະໜາ, ວັດທະນະທຳທາງດ້ານຈິດວິນຍານ, ເປັນສະຖານທີ່ນະມັດສະການຂອງແຂກທ່ອງທ່ຽວນັບລ້ານຄົນຕໍ່ປີ... ນີ້ແມ່ນມໍລະດົກໂລກແຫ່ງທີ 9 ຂອງ ຫວຽດນາມ ໂດຍອົງການ UNESCO ຮັບຮອງເອົາ ແລະ ເປັນມໍລະດົນໂລກລະຫວ່າງແຂວງແຫ່ງທີ 2 ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມກັບມໍລະດົກໂລກ ອ່າວຮະລອງ - ໝູ່ເກາະ ກາດບ່າ (ຂຶ້ນກັບບໍລິເວນແຂວງ ກວ໋າງນິງ ແລະ ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ປະ​ຊຸມ​ກັບ​ການ​ນຳ​ບັນ​ດາ​ແຂວງ​ເຂດ​ທົ່ງ​ພຽງ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ປະ​ຊຸມ​ກັບ​ການ​ນຳ​ບັນ​ດາ​ແຂວງ​ເຂດ​ທົ່ງ​ພຽງ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້ ຫວຽດ​ນາມ

ກ່ຽວກັບບາງໂຄງການ, ກິດຈະກຳຈຸດສຸມອື່ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາກິດຈະກຳຮັບໃຊ້ APEC ຢູ່ ຝູກວັກ ຕ້ອງກໍ່ສ້າງໄວ
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