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ຂ່າວສານ

UNDP ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງຄວາມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ມະ​ນຸດ, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ

ອົງ​ການ ສ​ປ​ຊ ເພື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ (UNDP) ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ບັນ​ດາ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ ແລະ ຄວາມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ມະ​ນຸດ, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ແລະ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ. ບັນ​ດາ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ມີຫຼາຍ​ຈຸດ​ຄ້າ​ຍ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຂອງ ສ​ປ​ຊ ແລະ UNDP ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ.
  ທ່ານ​ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ຕ​ຳຫຼວດ ຫວຽດ​ນາມ ເລ​ວັນ​ຕວຽນ ແລະ ທ່ານ​ນາງ Ramla Khalidi, ຫົວໜ້າ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ UNDP ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ (ພາບ: VOV)  

ນີ້​ແມ່ນ​ການ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ Ramla Khalidi, ຫົວ​ໜ້າ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ UNDP ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ທ່ານ ພົນ​ໂທ ເລ​ວັນ​ຕວຽນ, ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ຕຳຫຼວດ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ວັນ​ທີ 14 ພຶດ​ສະ​ພາ ຢູ່​ຮ່າ​ໂນ້ຍ.

ທ່ານ​ນາງ Ramla Khalidi ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ, UNDP ພວມ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ກະ​ຊວງ, ຂະ​ແໜງ​ການ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ສ້າງ​ເອ​ກະ​ສານ​ສຳ​ລັບ​ໂຄງ​ການ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໃຫ້​ແກ່ ຫວຽດ​ນາມ ໄລ​ຍະ 2027 – 2031 ແລະ ມີ​ຄວາມ​ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກ​ສືບ​ຕໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ເຫັນ​ປະ​ກອບ​ຈາກ​ກະ​ຊວ​ງ​ຕຳຫຼວດ ຫວຽດ​ນາມ ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ສຳ​ເລັດ​ບັນ​ດາ​ເນື້ອ​ໃນ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ໃໝ່. ທ່ານ​ນາງ Ramla Khalidi ຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ, UNDP ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ໜູນ​ຊ່ວຍ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ບັນ​ດາ​ຂົງ​ເຂດ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ກົດ​ໝາຍ, ຍົກ​ສູງ​ກຳ​ລັງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກົດ​ໝາຍ, ພ້ອມ​ທັງ​ເປ​ີ​ດກວ້າງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຂົງ​ເຂດ​ໃໝ່.

ເມື່ອ​ແລກ​ປ່ຽນ​ກັບ​ຫົວ​ໜ້າ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ UNDP ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ, ທ່ານ ພົນ​ໂທ ເລ​ວັນ​ຕວຽນ ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ຫວຽດ​ນາມ ພວມ​ສືບ​ຕໍ່​​ສ້າງ​ສຳ​ເລັດ​ລະ​ບົບ​ກົດ​ໝາຍ​ຕາມ​ທິດ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ໃຫ້​ດີກວ່າ, ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ມາດ​ຕາ​ຂອງ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ສາ​ກົນ ເຊິ່ງ ຫວຽດ​ນາມ ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ; ພ້ອມ​ທັງ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ແຜນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍື​ນ​ຍົງ​, ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແລະ ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຊີ​ວິດ​ສັງ​ຄົມ​ຢ່າງ​ແຮງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກຳ​ປັ່ນ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ​ກ່​ວາ 30 ລຳ​ໄດ້​ຜ່ານ​ຊ່ອງ​ແຄບ​ທະ​ເລ Hormuz

ກຳ​ປັ່ນ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ​ກ່​ວາ 30 ລຳ​ໄດ້​ຜ່ານ​ຊ່ອງ​ແຄບ​ທະ​ເລ Hormuz

ກ່ອນ​ວັນ​ທີ 3 ພຶດ​ສະ​ພາ, ຈຳ​ນວນ​ກຳ​ປັ່ນ​ໄປ​ຜ່ານຊ່ອງ​ແຄບ​ທະ​ເລ Hormuz ແມ່ນ​ປະ​ມານ 40 ​ຖ້ຽວ/ອາ​ທິດ ແຕ່​ຮອດ​ວັນ​ທີ 10 ພຶດ​ສະ​ພາ​ແມ່ນ​ຫລຸດ​ລົງ​ຍັງ​ເຫຼືອ​ພຽງ 18 ຖ້ຽວ/ອາ​ທິດ.
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