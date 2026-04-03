ຂ່າວສານ Travel + Leisure: ໂຮ້ຍອານນຳໜ້າບັນຊີລາຍຊື່ “Hidden gem cities” ມີຄວາມດຶງດູດໃຈທີ່ສຸດໃນໂລກ 03/04/2026 ເມືອງເກົ່າໂຮ້ຍອານ ໄດ້ເປີດອອກດ້ວຍບັນດາເສັ້ນທາງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍແສງສີຂອງໂຄມໄຟ, ບັນດາຫຼັງຄາເຮືອນທີ່ມີສີສັນໄປຕາມການເວລາ ພ້ອມກັບກິດຈະກຳສະຖາປັດຕະຍາກຳທີ່ມີລັກສະນະຂອງການປະສົມປະສານຈາກຝ່າຍຕາເວັນອອກ - ຕາເວັນຕົກ. ໂຮ້ຍອານນຳໜ້າບັນຊີລາຍຊື່ “Hidden gem cities” ມີຄວາມດຶງດູດໃຈທີ່ສຸດໃນໂລກ (ພາບ: VOV) ໂຮ້ຍອາຍ (ນະຄອນດ່ານັ້ງ) ນຳໜ້າບັນຊີລາຍຊື “Hidden gem cities” ໂດຍແມ່ນບັນດາຈຸດນັດພົບທີ່ນຳມາເຊິ່ງຄວາມງາມຊ້ອນຕົວ, ມີການລົງຕົວຈິງທີ່ຫຼາກລາຍ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍພະລັງານກະຕຸ້ນໃຫ້ຜ່ານຄາຍ, ໂດຍ Travel + Leisure (ວາລະສານການທ່ອງທ່ຽວແຖວໜ້າຢູ່ອາເມລິກາ) ປະກາດໃນວັນທີ 1 ເມສາ. ການຕີລາຄາໄດ້ອີງຕາມບັນດາປັດໄຈກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຈຳນວນກິດຈະກຳລົງຕົວຈິງ ແລະ ເງື່ອນໄຂດິນຟ້າອາກາດ. ຕາມການຕີລາຄາຂອງ Travel + Leisure ແລ້ວ, ໂຮ້ຍອານ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນ ເມືອງເກົ່າທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸລັກຮັກສາເປັນຢ່າງດີເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນ ມໍລະດົກທີ່ມີຊີວິດ, ເຊິ່ງແມ່ນສະຖານທີ່ມີຮ່ອງຮອຍຂອງອະດີດຕະການໃນແຕ່ລະໄລຍະໄດ້ປະກົດໃນການດຳລົງຊີວິດ. ເມືອງເກົ່າໄດ້ເປີດອອກດ້ວຍບັນດາເສັ້ນທາງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍແສງສີຂອງໂຄມໄຟ, ບັນດາຫຼັງຄາເຮືອນທີ່ມີສີສັນໄປຕາມການເວລາ ພ້ອມກັບກິດຈະກຳສະຖາປັດຕະຍາກຳທີ່ມີລັກສະນະຂອງການປະສົມປະສານຈາກຝ່າຍຕາເວັນອອກ - ຕາເວັນຕົກ. ສະຖານທີນັ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອຮັບຊົມເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງເພື່ອກ້າວເຂົ້າໄປ ແລະ ຮັບຮູ້ໂດຍການສຳຜັດດ້ວຍຫຼາຍອິນຊີອີກດ້ວຍ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)