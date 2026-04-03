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ຂ່າວສານ

Travel + Leisure: ໂຮ້ຍ​ອານ​ນຳ​ໜ້າ​ບັນ​ຊີ​ລາຍ​ຊື່ “Hidden gem cities” ມີ​ຄວາມ​ດຶງ​ດູດ​ໃຈ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ

ເມືອງ​ເກົ່າໂຮ້ຍ​ອານ ໄດ້​ເປີດ​ອອກ​ດ້ວຍ​ບັນ​ດາ​ເສັ້ນ​ທາງ​ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ແສງ​ສີ​ຂອງ​ໂຄມໄຟ, ບັນ​ດາ​ຫຼັງ​ຄາ​ເຮືອນ​ທີ່​ມີ​ສີ​ສັນ​ໄປ​ຕາມ​ການເວ​ລາ ພ້ອມ​ກັບ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ສະ​ຖາ​ປັດ​ຕະ​ຍາ​ກຳ​ທີ່​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຂອງ​ການ​ປະ​ສົມ​ປະ​ສານຈາກ​ຝ່າຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ - ຕາ​ເວັນ​​ຕົກ.
  ໂຮ້ຍອານນຳໜ້າບັນຊີລາຍຊື່ “Hidden gem cities” ມີຄວາມດຶງດູດໃຈທີ່ສຸດໃນໂລກ (ພາບ: VOV)  
ໂຮ້ຍ​ອາຍ (ນ​ະ​ຄອນ​ດ່າ​ນັ້ງ) ນຳ​ໜ້າ​ບັນ​ຊີ​ລາຍ​ຊື “Hidden gem cities ໂດ​ຍແມ່ນ​ບັນ​ດາ​ຈຸດ​ນັດ​ພົບ​ທີ່​ນຳ​ມາ​ເຊິ່ງ​ຄວາມ​ງາມ​ຊ້ອນ​ຕົວ, ​ມີ​ການ​ລົງ​ຕົວ​ຈິງທີ່ຫຼາກ​ລາຍ ແລະ ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ພະ​ລັງານ​ກະ​ຕຸ້ນ​ໃຫ້​ຜ່ານ​ຄາຍ, ໂດຍ Travel + Leisure (ວາ​ລະ​ສານ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ແຖວ​ໜ້າ​ຢູ່​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ) ປະ​ກາດ​ໃນ​ວັນ​ທີ 1 ເມ​ສາ. ການ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ໄດ້ອີງ​ຕາມ​ບັນ​ດາ​ປັດ​ໄຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ, ຈຳ​ນວນ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ລົງ​ຕົວ​ຈິງ ແລະ ເງື່ອນ​ໄຂ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ. ຕາມ​ການ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ຂອງ Travel + Leisure ແລ້ວ, ໂຮ້ຍ​ອານ ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ແມ່ນ ເມືອງ​ເກົ່າ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ຮັກ​ສາ​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ຫາກ​ຍັງ​ແມ່ນ ມໍ​ລະ​ດົກ​​ທີ່​ມີ​ຊີ​ວິດ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ມີ​ຮ່ອງ​ຮອຍ​ຂອງ​ອະ​ດີດຕະ​ການໃນ​ແຕ່​ລະ​ໄລ​ຍະ​ໄດ້​ປະ​ກົດ​ໃນການ​ດຳ​ລົງຊີ​ວິດ. ເມືອງ​ເກົ່າໄດ້​ເປີດ​ອອກ​ດ້ວຍ​ບັນ​ດາ​ເສັ້ນ​ທາງ​ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ແສງ​ສີ​ຂອງ​ໂຄມໄຟ, ບັນ​ດາ​ຫຼັງ​ຄາ​ເຮືອນ​ທີ່​ມີ​ສີ​ສັນ​ໄປ​ຕາມ​ການເວ​ລາ ພ້ອມ​ກັບ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ສະ​ຖາ​ປັດ​ຕະ​ຍາ​ກຳ​ທີ່​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຂອງ​ການ​ປະ​ສົມ​ປະ​ສານຈາກ​ຝ່າຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ - ຕາ​ເວັນ​​ຕົກ. ສະ​ຖານ​ທີ​ນັ້ນ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ເພື່ອ​ຮັບ​ຊົມ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ຫາກ​ຍັງ​ເພື່ອ​ກ້າວ​ເຂົ້າໄປ ແລະ ຮັບຮູ້​ໂດຍ​ການສຳ​ຜັດ​ດ້ວຍຫຼາຍ​ອິນ​ຊີອີກ​ດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ 2 ຕົວ​ເລກ​ແມ່ນ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ 2 ຕົວ​ເລກ​ແມ່ນ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 4 ເມ​ສາ ຢູ່​ສຳ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ຖະ​ບານ, ທ່ານ​ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນຕີ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເປັນ​ປະ​ທານກອງປະຊຸມ​ທາງ​ໄກຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກັບ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ. ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຕີ​ລາ​ຄາ​ສະ​ພາບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສັງ​ຄົມ​ຂອງ​ໄຕ​ມາດ I/2026, ວາງ​ອອກ​ບັນ​ດາ​ໜ້າ​ທີ່, ມາດ​ຕະ​ການ​ຈຸດ​ສຸມ​ໃຫ້​ແກ່​ໄຕ​ມາດ​ທີ II ແລະ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ. ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ, ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ​ ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ​ສອງ​ຕົວ​ເລກ​ແມ່ນ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ, ຄວນ​ມີ​ມາດ​ຕະ​ການ​ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ບັນ​ດາ​ກຳ​ລັງ​ໜູນການ​ເຕີບ​ໂຕ, ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ​ການ​ບໍ​ລິ​ໂພກ, ການ​ສົ່ງ​ອອກ; ບັນ​ດາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຢູ່​ລະ​ດັບ​ສູງ, ທັງ​ຮັກ​ສາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກໃຫ້​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ຄວບ​ຄຸມ​ໄພ​ເງິນ​ເຟີ້, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ບັນ​ດາຄວາມ​ດຸ່ນ​ດ່ຽງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ; ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໃນ​ສະ​ເພາະ​ໜ້າ ແລະ ຍາວ​ນານ… ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ແທນ​ໄດ້ຮັບ​ຟັງ​ບົດ​ລາຍ​ງາ​ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ​ເດືອນ​ມີ​ນາ ແລະ ໄຕ​ມາດ​ທີ I ປີ 2026, ສ​ະ​ພາບ​ການ​ຈັດແບ່ງ
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