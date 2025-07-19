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ຂ່າວສານ

TikTok ສືບຕໍ່ຖືກກ່າວຫາລະເມີດສິດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ

ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ Noyb ຍື່ນໃບຮ້ອງຟ້ອງບັນດາບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນເດືອນ ມັງກອນ 2025, Noyb ກໍ່ຍືນໃບຮ້ອງຟ້ອງ 3 ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ
  (ພາບປະກອບ: REUTERS/Dado Ruvic)  

ວັນທີ 17 ກໍລະກົດ, Noyb ກຸ່ມຂົນຂວາຍປົກປ້ອງສິດສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ບໍລິໂພກທາງອິນເຕີເນັດ, ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ ໂອຕາລິດ, ໄດ້ຍື່ນໃບຮ້ອງຟ້ອງສະບັບໃໝ່, ກ່າວຫາ TikTok, AliExpress ແລະ WeChat ບໍ່ປະຕິບັດຕາມບັນດາຄຳຮຽກຮ້ອງກ່ຽວກັບສິດເຂົ້າຂໍ້ມູນໃນຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນລວມ (GDPR) ຂອງສະຫະພາບ ເອີລົບ (ອີຢູ). ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ Noyb ຍື່ນໃບຮ້ອງຟ້ອງບັນດາບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນເດືອນ ມັງກອນ 2025, Noyb ກໍ່ຍືນໃບຮ້ອງຟ້ອງ 3 ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ພ້ອມກັບ 3 ບໍລິສັດອື່ນອີກ, ລວມມີ: Shein, Temu và Xiaomi ກ່າວຫາເຂົາເຈົ້າໄດ້ສົ່ງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ ເອີລົບ ໄປຍັງປະເທດອື່ນຢ່າງຜິດກົດໝາຍ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, Noyb ກໍ່ດຳເນີນຫຼາຍການຮ້ອງຟ້ອງອື່ນແນໃສ່ບັນດາບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີໃຫຍ່ຂອງ ອາເມລິກາ ຄື Meta ແລະ Google ຍ້ອນຖືວ່າ ບັນດາບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໄດ້ລະເມີດ GDPR.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 80 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ວັນ​ທີ 2 ກັນ​ຍາ: ໂອ​ກາດ​ເພື່ອ​ໃຫ້ ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ກັບ​ເພື່ອນ​ມິດ​ສາ​ກົນ​ເຊີດ​ຊູ​ບັນ​ດາ​ຄຸນ​ຄ່າ​​ທີ່​ຄົງ​ຕົວ ຂອງ​ເອ​ກະ​ລາດ ແລະ ເສ​ລີ​ພາບ

ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 80 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ວັນ​ທີ 2 ກັນ​ຍາ: ໂອ​ກາດ​ເພື່ອ​ໃຫ້ ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ກັບ​ເພື່ອນ​ມິດ​ສາ​ກົນ​ເຊີດ​ຊູ​ບັນ​ດາ​ຄຸນ​ຄ່າ​​ທີ່​ຄົງ​ຕົວ ຂອງ​ເອ​ກະ​ລາດ ແລະ ເສ​ລີ​ພາບ

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດວັນທີ 2 ກັນຍາອີກຄັ້ງໜຶ່ງໄດ້ຢັ້ງຢືນຄວາມໝາຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ນັ້ນ, ເຊີດຊູບັນດາຜົນສຳເລັດຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນພາລະກິດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ, ສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດກໍຄື ພາລະກິດແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ເພື່ອມີຫວຽດນາມ ທີ່ພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດບຸກບື່ນພັດທະນາ ເຂັ້ມແຂງແຮງກ້າວຄືໃນປັດຈຸບັນ.
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