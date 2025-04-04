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ຂ່າວສານ

Standard Chartered ຮ່ວມ​ເດີນ​ທາງ​ກັບ ຫວຽດ​ນາມ​ໃນ​ການ​ພ​ັດ​ທະ​ນາ​ສີ​ຂຽວ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດໜູນຊ່ວຍຫວຽດນາມ ສ້າງບັນດາສູນການເງິນສາກົນ, ສະໜອງການເງິນສີຂຽວ, ໜູນຊ່ວຍຂົງເຂດເສດຖະກິດເອກະຊົນ ຫວຽດນາມ ພັດທະນາ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Bill Winters ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ກຸ່ມບໍລິສັດ Standard Chartered

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 2 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Bill Winters ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ກຸ່ມບໍລິສັດ Standard Chartered, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດໜູນຊ່ວຍຫວຽດນາມ ສ້າງບັນດາສູນການເງິນສາກົນ, ສະໜອງການເງິນສີຂຽວ, ໜູນຊ່ວຍຂົງເຂດເສດຖະກິດເອກະຊົນ ຫວຽດນາມ ພັດທະນາ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າປີນີ້ ແມ່ນປີ ຫວຽດນາມວາງເປົ້າໝາຍມີການເຕີບໂຕ GDP ບັນລຸຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 8% ແລະ ສູ້ຊົນບັນລຸສອງຕົວເລກໃນຊຸມປີຕໍ່ໄປ. ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍນີ້, ພ້ອມກັບຫຼາຍໜ້າທີ່, ວິທີການອື່ນໆ,ຫວຽດນາມ ກຳນົດການພັດທະນາສູນການເງິນສາກົນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ພັດທະນາແບບຍືນຍົງແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຈຸດສຸມບຸລິມະສິດແຖວໜ້າ.

ສ່ວນທ່ານ Bill Winters ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ກຸ່ມບໍລິສັດ Standard Chartered ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈກ່ຽວກັບການພັດທະນາກະໂດດຂັ້ນຂອງ ຫວຽດນາມ ຄືຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນສະພາບການໂລກທີ່ຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ. ເມື່ອຕີລາຄາບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຂອງ ຫວຽດນາມ, ທ່ານ Bill Winters ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກຸ່ມບໍລິສັດຈະຮ່ວມເດີນທາງກັບ ຫວຽດນາມໃນການພັດທະນາສີຂຽວ, ພິເສດແມ່ນໜູນຊ່ວຍການສ້າງບັນດາສູນການເງິນສາກົນຢູ່ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຖື​ຍີ່​ປຸ່ນ​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ແຖວ​ໜ້າ​ຢ່າງ​ສະ​ເໝີ​ຕົ້ນ​ສະ​ເໝີ​ປາຍ

ຫວຽດ​ນາມ ຖື​ຍີ່​ປຸ່ນ​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ແຖວ​ໜ້າ​ຢ່າງ​ສະ​ເໝີ​ຕົ້ນ​ສະ​ເໝີ​ປາຍ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືຍີ່ປຸ່ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ແມ່ນເພື່ອນມິດທີ່ຈິງຈັງ ແລະ ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມໃນວິວັດການພັດທະນາ.
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