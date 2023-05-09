ຂ່າວສານ
SEA Games 32: ທິມ Vovinam ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ຫຼຽນເງິນຕື່ມອີກ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 8 ພຶດສະພາ, ໃນຂອບເຂດງານມະຫາກຳກິລາອາຊີຕາເງັນອກສ່ຽງໃຕ້ຄັ້ງທີ 32 (SEA Games 32) ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ພະນົມເປັນ ປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ນັກມວຍ ຮິງຄັກງວຽນ ຄວ້າໄດ້ຫຼຽນເງິນໃຫ້ແກ່ທິມ Vovinam ຫວຽນາມ ຊື່ງຍາດໄດ້ 268 ຄະແນນ ໃນຂະນະທີ່ນັກມວຍ Aik Soe Lin ຂອງ ມຽນມາ ຄ້ວາໄດ້ຫຼຽນຄຳ ດ້ວຍ 270 ຄະແນນ. ໃນຕອນບ່າຍ, 2 ນັກມວຍ ຫງວຽນທິຮ່ວາຍເນືອງ ແລະ ຫງວຽນຮ່ວງຢູ້ ຍາດໄດ້ຫຼຽນຄຳໃຫ້ແກ່ ທິມ Vovinam ຫວຽນາມ ສຳລັບເນື້ອໃນແຂ່ງຂັນປ້ອງກັນຕົວຍິງ ແລະ ໄລ່ຮອດ13 ໂມງຂອງວັນທີ 8 ພຶດສະພາ, ທິມ Vovinam ຫວຽນາມ ປະກອບໃຫ້ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ 3 ຫຼຽນຄຳ, 5 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 1 ຫຼຽນທອງ
ແລະ ກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 8 ພຶດສະພາ, ທິມລອຍນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ ກໍ່ທຳການແຂ່ງຂັນດ້ວຍຜົນສຳເລັດອັນດີງາມ. ໃນຮອບຄັດເລືອກ, ສຳລັບເນື້ອໃນລອຍນ້ຳຍິງເສລີ ໄລຍະ 100 ມ, ຫງວຽນທິຮຽນ ໄດ້ອັນດັບ 1 ແລະ ຟ້າມທິເວີນໄດ້ອັນດັບທີ 2. ສ່ວນສຳລັບເນື້ອໃນລອຍນ້ຳຍິງເສລີ ໄລຍະ 400 ມ, 2 ນັກກິລາຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮອບຊິງຊະນະເລີດ. ບັນດາເນື້ອໃນຮອບຊິງຊະນະເລີດ ລອຍນ້ຳຍິງເສລີ 100 ມ ແລະ 400 ມ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນທີ 8 ພຶດສະພາ ແລະ ຈະໄດ້ອັບເດັດເມື່ອມີຜົນ.
ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 8 ພຶດສະພາ, ທິມ Karate ຫວຽດນາມ ກໍ່ຍາດໄດ້ຕື່ມອີກ 2 ຫຼຽນຄຳສຳລັບເນື້ອໃນແຂ່ງຂັນໂດຍກົງທິມຊາຍ ແລະ ທິມຍິງ.