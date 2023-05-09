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ຂ່າວສານ

SEA Games 32: ທິມ Vovinam ຫວຽດ​ນາມ ຍາດ​ໄດ້ຫຼຽນ​ເງິນ​ຕື່ມ​ອີກ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 8 ພຶດສະພາ, ທິມລອຍນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ ກໍ່ທຳການແຂ່ງຂັນດ້ວຍຜົນສຳເລັດອັນດີງາມ. ໃນຮອບຄັດເລືອກ.
  (ພາບ: TTXVN)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 8 ພຶດສະພາ, ໃນຂອບເຂດງານມະຫາກຳກິລາອາຊີຕາເງັນອກສ່ຽງໃຕ້ຄັ້ງທີ 32 (SEA Games 32) ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ພະນົມເປັນ ປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ນັກມວຍ  ຮິງຄັກງວຽນ ຄວ້າໄດ້ຫຼຽນເງິນໃຫ້ແກ່ທິມ Vovinam ຫວຽນາມ ຊື່ງຍາດໄດ້ 268 ຄະແນນ ໃນຂະນະທີ່ນັກມວຍ Aik Soe Lin ຂອງ ມຽນມາ ຄ້ວາໄດ້ຫຼຽນຄຳ ດ້ວຍ 270 ຄະແນນ. ໃນຕອນບ່າຍ, 2 ນັກມວຍ ຫງວຽນທິຮ່ວາຍເນືອງ ແລະ ຫງວຽນຮ່ວງຢູ້ ຍາດໄດ້ຫຼຽນຄຳໃຫ້ແກ່ ທິມ Vovinam ຫວຽນາມ ສຳລັບເນື້ອໃນແຂ່ງຂັນປ້ອງກັນຕົວຍິງ ແລະ ໄລ່ຮອດ13 ໂມງຂອງວັນທີ 8 ພຶດສະພາ, ທິມ Vovinam ຫວຽນາມ ປະກອບໃຫ້ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ 3 ຫຼຽນຄຳ,  5 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 1 ຫຼຽນທອງ

ແລະ ກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 8 ພຶດສະພາ, ທິມລອຍນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ ກໍ່ທຳການແຂ່ງຂັນດ້ວຍຜົນສຳເລັດອັນດີງາມ. ໃນຮອບຄັດເລືອກ, ສຳລັບເນື້ອໃນລອຍນ້ຳຍິງເສລີ ໄລຍະ 100 ມ, ຫງວຽນທິຮຽນ ໄດ້ອັນດັບ 1 ແລະ ຟ້າມທິເວີນໄດ້ອັນດັບທີ 2. ສ່ວນສຳລັບເນື້ອໃນລອຍນ້ຳຍິງເສລີ ໄລຍະ 400 ມ, 2 ນັກກິລາຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮອບຊິງຊະນະເລີດ. ບັນດາເນື້ອໃນຮອບຊິງຊະນະເລີດ ລອຍນ້ຳຍິງເສລີ 100 ມ ແລະ 400 ມ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນທີ 8 ພຶດສະພາ ແລະ ຈະໄດ້ອັບເດັດເມື່ອມີຜົນ.

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 8 ພຶດສະພາ, ທິມ Karate ຫວຽດນາມ ກໍ່ຍາດໄດ້ຕື່ມອີກ 2 ຫຼຽນຄຳສຳລັບເນື້ອໃນແຂ່ງຂັນໂດຍກົງທິມຊາຍ ແລະ ທິມຍິງ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ເປັນສະມາຊິກຕັ້ງໜ້າ, ມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ ອາຊຽນ

ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ເປັນສະມາຊິກຕັ້ງໜ້າ, ມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ ອາຊຽນ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ສະແດງໃຫ້ຫັນຄວາມມຸ່ງຫວັງ ແລະ ຄວາມມານະພະຍາຍາມຈຂອງບັນດາປະເທດ ແມ່ນສູ້ຊົນນຳ ອາຊຽນ ໃຫ້ກາຍເປັນຈຸດສຸມ, ເປັນກຳລັງໜູນຂອງການເຕີບໂຕ.
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