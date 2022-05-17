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ຂ່າວສານ

SEA Games 31: ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ນຳໜ້າດ້ວຍຫຼຽນຄຳ 88 ຫຼຽນ

ໄລ່ຮອດທ້າຍວັນທີ 16 ພຶດສະພາ, ໃນຕາຕະລາງຫຼຽນຂອງ SEA Games 31, ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຢືນອັນດັບທີ 1 ດ້ວຍຫຼຽນຄຳ 88 ຫຼຽນ.

ໄລ່ຮອດທ້າຍວັນທີ 16 ພຶດສະພາ, ໃນຕາຕະລາງຫຼຽນຂອງ SEA Games 31, ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຢືນອັນດັບທີ 1 ດ້ວຍຫຼຽນຄຳ 88 ຫຼຽນ.

    

ດ້ວຍເລື່ອງຍາດໄດ້ຫຼຽນຄຳ 20 ຫຼຽນຢູ່ບັນດາເນື້ອໃນທີ່ລື້ງເຄີຍຄື: Pencak Silat, ແລ່ນແລະລານ, Taekwondo, ລອຍນ້ຳ… ໃນວັນທີ 16 ພຶດສະພາ, ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ນຳໜ້າຕາຕະລາງຈັດອັນດັບຢູ່ SEA Games 31 ດ້ວຍຫຼຽນຄຳ 88 ຫຼຽນ.

        ໄລ່ຮອດທ້າຍວັນທີ 16 ພຶດສະພາ, ໃນຕາຕະລາງຫຼຽນຂອງ SEA Games 31, ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຢືນອັນດັບທີ 1 ດ້ວຍຫຼຽນຄຳ 88 ຫຼຽນ; ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນຄະນະນັກກິລາ ໄທ ຍາດໄດ້ຫຼຽນຄຳ 36 ຫຼຽນ; ຢືນອັນດັບທີ 3 ແມ່ນຄະນະນັກກິລາ ຟີລິບປິນ ຍາດໄດ້ຫຼຽນຄຳ 30 ຫຼຽນ.

        ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 16 ພຶດສະພາ, ໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະຊາຍນັກສຸດທ້າຍສາຍ B ລະຫວ່າງທິມບານເຕະ U23 ມາເລເຊຍ - U23 ກຳປູເຈຍ ໃນນັ້ນ ມາເລເຊຍ ສະເໝີກັບ U23 ກຳປູເຈຍ 2-2. ໃນນັດແຂ່ງຂັນທີ 2 ລະຫວ່າງ U23 ໄທ ແລະ U23 ລາວ, ທິມບານເຕະ ໄທ ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະ 1-0 ຕໍ່ທິມບານເຕະລາວ, ຢືນອັນດັບທີ 1 ໃນສາຍ B.

        ໃນຮອບຮອງຊະນະເລີດບານເຕະຊາຍ, U23 ໄທ ແລະ ພົບປະ U23 ອິນໂດເນເຊຍ; U23 ຫວຽດນາມ ຈະພົບກັບ U23 ມາເລເຊຍ. 2 ນັດແຂ່ງຂັນຮອບຮອງຊະນະເລີດ ຈະດຳເນີນໃນຕອນແລງວັນທີ 19 ພຶດສະພາ ຢູ່ສະໜາມກິລາ ທຽນເຈື່ອງ (ນາມດິ້ງ) ແລະ ສະໜາມກິລາ ຝູທໍ້, ແຂວງ ຝູທໍ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍົກລະດັບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ກາຍເປັນເສົາຄ້ຳໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ

ຍົກລະດັບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ກາຍເປັນເສົາຄ້ຳໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ

2 ຝ່າຍເຫັນດີຄວນສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບຸກທະລຸ ເພື່ອຍົກສູງລະດັບການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ກາຍເປັນເສົາຄ້ຳຂອງການພົບພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດຢ່າງແທດຈິງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສາຍພົວພັນແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
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