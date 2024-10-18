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ຂ່າວສານ

SCO ຄັດ​ຄ້ານ​ລັດ​ທິ​ອາ​ລັກ​ຂາ, ບັນ​ດາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດແບບ​ພຽງ​ລຳ​ພັງ​ຝ່າຍ​ດຽວ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ຕຸລາ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 23 ຂອງສະພາບັນດາປະມູນລັດ ອົງການຮ່ວມມືຊຽງໄຮ້ (SCO) 2024 ໄດ້ອັດລົງຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Islamabad ຂອງປາກິດສະຖານ.
ບັນດາການນຳເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ (ພາບ: THX/TTXVN)

ຜູ້ນຳລັດຖະບານພ້ອມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກ SCO ໄດ້ລົງນາມໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມ ຂອງກອງປະຊຸມ, ໃນນັ້ນໄດ້ຍົກອອກ ແຈ້ງການຮ່ວມ ແລະ ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າ; ກໍ່ຄືບັນດາຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຂອງບັນດາອົງການປະຈຳ SCO. ໃນບົດກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາກິດສະຖານ ໄດ້ປະກາດມອບສິດເປັນປະທານສະພາບັນດາປະມຸກລັດ SCO ໃຫ້ແກ່ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງສະພາຄາດວ່າຈະດຳເນີນໃນປີ 2025 ຢູ່ລັດເຊຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທງເໝິນ ເດີນທາງມາຮອດ ສປປ ລາວ ແລະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ AIPA – 45

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທງເໝິນ ເດີນທາງມາຮອດ ສປປ ລາວ ແລະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ AIPA – 45

ທີຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທງເໝິນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ ຢູ່ ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ. ພາຍຫລັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ສອງຝ່າຍໄດ້ດຳເນີນການພົບປະສົນທະນາ.
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