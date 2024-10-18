ຂ່າວສານ
SCO ຄັດຄ້ານລັດທິອາລັກຂາ, ບັນດາມາດຕະການລົງໂທດແບບພຽງລຳພັງຝ່າຍດຽວ
ຜູ້ນຳລັດຖະບານພ້ອມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກ SCO ໄດ້ລົງນາມໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມ ຂອງກອງປະຊຸມ, ໃນນັ້ນໄດ້ຍົກອອກ ແຈ້ງການຮ່ວມ ແລະ ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າ; ກໍ່ຄືບັນດາຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຂອງບັນດາອົງການປະຈຳ SCO. ໃນບົດກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາກິດສະຖານ ໄດ້ປະກາດມອບສິດເປັນປະທານສະພາບັນດາປະມຸກລັດ SCO ໃຫ້ແກ່ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງສະພາຄາດວ່າຈະດຳເນີນໃນປີ 2025 ຢູ່ລັດເຊຍ.