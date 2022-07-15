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ຂ່າວສານ

RCEP ເປີດກາລະໂອກາດໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດເຄື່ອງຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ ຫວຽດນາມ ຍູ້ແຮງການສົ່ງອອກນຳເຂົ້າ

ຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບແມ່ນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳນຳໜ້າໃນທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບການດຶງດູດແຮງງານ, ນຳໜ້າກ່ຽວກັບວົງເງິນສົ່ງອອກ, ໃນປີ 2021, ບັນລຸກ່ວາ 40 ຕື້ USD.

ຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບແມ່ນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳນຳໜ້າໃນທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບການດຶງດູດແຮງງານ, ນຳໜ້າກ່ຽວກັບວົງເງິນສົ່ງອອກ, ໃນປີ 2021, ບັນລຸກ່ວາ 40 ຕື້ USD.

    

ສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານພາກພື້ນ (RCEP) ໄດ້ຕັ້ັ້ງຄວາມຫວັງວ່າຈະເປີດກ້ວາງຕະຫຼາດສົ່ງອອກໃຫ້ແກ່ບັນດາຂະແໜງສິນຄ້າພາຍໃນປະເທດ, ໃນນັ້ນມີຂະແໜງຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ. ຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບແມ່ນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳນຳໜ້າໃນທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບການດຶງດູດແຮງງານ, ນຳໜ້າກ່ຽວກັບວົງເງິນສົ່ງອອກ, ໃນປີ 2021, ບັນລຸກ່ວາ 40 ຕື້ USD. ສັນຍາ RCEP ໄດ້ຕັ້ງຄວາມຫວັງວ່າຈະນຳມາເຊິ່ງຫຼາຍກາລະໂອກາດໃຫ້ແກ່ຂະແໜງຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ, ຊ່ວຍຫັນຕະຫຼາດສົ່ງອອກເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ໄປຄຽງຄູ່ກັບບັນດາສັນຍາການຄ້າເສລີ (FTA) ສະບັບຕ່າງໆ. ທ່ານ ຫວູດຶກຢາງ, ປະທານສະມາຄົມຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບຫວຽດນາມ ຖືວ່າ:

        “ປີ 2021, ສັນຍາ RCEP ໄດ້ຊຸກຍູ້ຫຼາຍໂຄງການລົງທຶນພາຍໃນກຸ່ມເຂົ້າຕະຫຼາດ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດຜະລິດແຜ່ນແພ. ພິເສດແມ່ນຕ່ຳແຜ່ນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ, ພວກເຮົາຍັງ ຈຳກັດຂົງເຂດຕ່ຳແຜ່ນຫັດຖະກຳ, ຂະແໜງຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ ພວມສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມສຳພັນເປັນລະບົບ ແລະ ສ້າງການສະໜອງທີ່ຍັງຂາດເຂີນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຮັບໃຊ້ໃຫ້ຕະຫຼາດ RCEP ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຮັບໃຊ້ໃຫ້ສັນຍາການຄ້າສະບັບອື່ນໆອີກດ້ວຍ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ COP26 ໃນທັນທີ

ຫວຽດນາມ ມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ COP26 ໃນທັນທີ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພາຍຫຼັງທີ່ກອງປະຊຸມ COP26, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຫັນເປັນລະອຽດ ແລະ ປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຕົນຕໍ່ປະຊາຄົມສາກົນ.
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