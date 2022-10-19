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ຂ່າວສານ

PVCollege ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມການພັດທະນາ ຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງ Petrovietnam

ວັນທີ 17 ຕຸລາ 2022, ຢູ່ພື້ນຖານ ບາຍເຢົາ, ນະຄອນ ຫວູງເຕົ່າ, ວິທະຍາໄລ ນ້ຳມັນອາຍແກັສ (PVCollege) ໄດ້ຈັດພິທີເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມການພັດທະນາຄວາມສາມາດການບໍລິຫານ - MDP (Management development Program) ໃຫ້ແກ່ບັນດາພະນັກງານຂອງກຸ່ມບໍລິສັດນ້ໍາມັນອາຍແກັສ ຫວຽດນາມ (Petrovietnam) ໃນປີ 2022.
ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິທີ​ເປີດ​ມີ​ທ່ານ ເຈີ່ນມາຍເຮືອງ - ຜູ້ຕາງໜ້າ​ອົງການ ​ແລະ ຄະນະ​ບໍລິຫານ​ງານ​ຊັບພະຍາກອນ​ມະນຸດ​ຂອງ​ກຸ່ມ; ທ່ານ ໂງຊວນ​ຮືງ, ຮອງ​ເລ​ຂາ​ຄະ​ນະ​ພັກ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ PVCollege; ທ່ານ ດັ້ງງອກແອງ - ຜູ້ອໍານວຍການສູນຝຶກອົບຮົມ PVCollege; ພ້ອມກັບ 30 ສະຫາຍທີ່ເປັນຫົວໜ້າ/ຮອງກົມ /ກົມ/ວິສາຫະກິດບັນດາຫົວໜ່ວຍສະມາຊິກ Petrovietnam.
  ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໄດ້​ຮັບ​ຟັງ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ.
  ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຖ່າຍຮູບທີ່ລະນຶກກັບນັກສຶກສາໃນພິທີເປີດ.  

ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ, ທ່ານ ເຈີ່ນມາຍເຮືອງ ແບ່ງປັນວ່າ: ຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວ ໂດຍ Petrovietnam ສົມທົບກັບ PVCollege ແລະ ຄູສອນທີ່ມີປະສົບການຂອງສະຖາບັນການບໍລິຫານ PACE, ຫວັງວ່າຈະນໍາມາໃຫ້ນັກຮຽນ ມີຫຼັກສູດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມ່ວນຊື່ນ.

ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ການ​ເປີດ​ຊຸດ​ຮຽນ, ທ່ານ ໂງຊວນຮືງ, ຮອງ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໂຮງຮຽນ PVCollege, ຕາງໜ້າໃຫ້​ການ​ນຳ​ໂຮງ​ຮຽນ, ໄດ້​ຊົມ​ເຊີຍ​ນັກ​ສຶກ​ສາ 30 ຄົນ​ທີ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ລາຍ​ການ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບໍ​ລິ​ຫານ - MDP”. ສະຫາຍ ໂງຊວນຮືງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ແຕ່ລະຄົນລ້ວນແຕ່ມີແບບແຜນວິທີບໍລິຫານ ແລະ ລັກສະນະການນຳພາ, ແຕ່ພື້ນຖານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄວາມເປັນຜູ້ນຳລ້ວນແຕ່ມີທິດສະດີລວມທີ່ມະນຸດ ໄດ້ດຶງດູດເອົາມາເປັນເວລາຫຼາຍຮ້ອຍປີ. ໂດຍຜ່ານຫຼັກສູດ ດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານຈະຖ່າຍທອດທິດສະດີທົ່ວໄປ ເຫຼົ່ານັ້ນ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຜ່ານການສົນທະນາພາກປະຕິບັດ, ແລກປ່ຽນກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ, ປະສົບການໃນການເຮັດວຽກ, ຈະປະກອບສ່ວນສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ນັກຝຶກອົບຮົມ - ຜູ້ຈັດການສາມາດໄປຕື່ມອີກ.

ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ກັນ​ວ່າ ຈຸດປະສົງ​ຂອງ​ໂຄງການ​ກອບ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ - ພັດທະນາ​ຜູ້​ບໍລິຫານ​ຂອງ Petrovietnam ແມ່ນ​ສ້າງ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ແຫ່ງ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້ (ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ​ແລະ ປະຕິບັດ) ຢ່າງ​ຕັ້ງໜ້າ ​ແລະ ​ໂປ່​ງ​ໃສ ​ເພື່ອ​ຊອກ​ຫາ ​ແລະ ບຳລຸງ​ສ້າງ​ຜູ້​ບໍລິຫານ​ທີ່​ມີ​ທ່າ​ແຮງ; ພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນການນໍາພາຂອງຜູ້ຈັດການ, ສ້າງໂອກາດໃຫ້ພະນັກງານຢືນຢັນ ຄວາມສາມາດໃນການນໍາພາຂອງຕົນເອງໂດຍຜ່ານ ປະສົບການປະຕິບັດ ແລະ ວຽກທີ່ທ້າທາຍ; ຍົກລະດັບ ຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ທັກສະການເປັນຜູ້ນໍາ ແລະ ສະສົມປະສົບການຂອງ ວິສາຫະກິດຊັ້ນນໍາ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານນໍ້າມັນ ແລະ ອາຍແກັສ; ສ້າງ​ໂອກາດ​ໃຫ້​ພະນັກງານ​ຢືນຢັນ​ບຸກຄະລາ​ກອນ​ທີ່​ດີ​ເດັ່ນ ​ແລະ ມີ​ຄວາມ​ສາມາດ​ດີ​ເລີດ, ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ຮັບ​ເອົາ​ຕຳ​ແໜ່​ງທີ່​ທ້າ​ທາຍ. 


ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ໂຄງການ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ແຫ່ງ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້ (​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ​ແລະ ພາກ​ປະຕິບັດ) ​ເພື່ອ​ພັດທະນາ​ຄະນະ​ຜູ້​ນຳ ​ແລະ ຜູ້​ບໍລິຫານ Petrovietnam ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ ​ເພື່ອ​ຕອບ​ສະໜອງ​ຄວາມ​ຮຽກຮ້ອງ​ຕ້ອງການ​ພັດທະນາ, ປະດິດ​ສ້າງ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ ​ແລະ ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ​ຂອງ Petrovietnam ​ແລະ ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ການ​ຊຸກຍູ້​ການ​ປະຕິບັດຂອງ 4 ຄໍາຂວັນຂອງ Petrovietnam: ສາມັກຄີ - ມີລະບຽບວິໄນ - ຄວາມຄິດສ້າງສັນ - ປະສິດທິພາບ.

ພາຍຫຼັງພິທີເປີດ, ຫຼັກສູດເລີ່ມມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງອາຈານ ຫງວຽນຈີວິງ ມາຈາກສະຖາບັນການບໍລິຫານ PACE. ຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ໄລຍະ, ໄລຍະທີ 1 ດໍາເນີນແຕ່ວັນທີ 17 ຕຸລາ ຫາ 21 ຕຸລາ, ແລະ ໄລຍະທີ 2 ດໍາເນີນແຕ່ວັນທີ 31 ຕຸລາ ຫາ 4 ພະຈິກ 2022.

ປະຕິບັດ: VNA/VNP



ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ IPU 145: ຫວຽດນາມ ຍົກອອກຂໍ້ສະເໜີເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍ

ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ IPU 145: ຫວຽດນາມ ຍົກອອກຂໍ້ສະເໜີເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍ

ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນທີ່ສຸດໃນບັນຫາຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


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