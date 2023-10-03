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ຂ່າວສານ

PKK ຍອມ​ຮັບ​ວ່າ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ຢູ່ ຕວັກ​ກີ

ກຸ່ມພັກກຳມະກອນຊາວ Kurd (PKK) ຍອມຮັບວ່າ ໄດ້ດຳເນີນການບຸກໂຈມຕີສະຫຼະຊີບ ແນໃສ່ສຳນັກງານລັດຖະບານຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Ankara ຂອງ ຕວັກກີ ໃນວັນດຽວກັນ ເຮັດໃຫ້ຕຳຫຼວດ 2 ຄົນ ຮັບບາດເຈັບ.
ກຳລັງຮັບຜິດຊອບວຽກງານສະເພາະ ຕັວກກີດ ປິດລ້ອມບໍລິເວນໃກ້ເຂດເກີດການວາງລະເບີດ ຢູ່ Ankara, ວັນທີ 1/10/2023 (ພາບ: AFP/TTXVN)

ວັນທີ 1 ຕຸລາ, ກຸ່ມພັກກຳມະກອນຊາວ Kurd (PKK) ຍອມຮັບວ່າ ໄດ້ດຳເນີນການບຸກໂຈມຕີສະຫຼະຊີບ ແນໃສ່ສຳນັກງານລັດຖະບານຢູ່ນະຄອນຫຼວງ  Ankara ຂອງ ຕວັກກີ ໃນວັນດຽວກັນ ເຮັດໃຫ້ຕຳຫຼວດ 2 ຄົນ ຮັບບາດເຈັບ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນວັນດຽວກັນ, 2 ເປົ້າໝາຍໄດ້ປະຕິບັດການວາງລະເບີດສະຫຼະຊີບຢູ່ໜ້າປະຕູໂຂງເຂົ້າ ກົມໃຫຍ່ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ກະຊວງພາຍໃນ ຕວັກກີ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Ankara. ກະຊວງພາຍໃນ ຕວັກກີ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ນີ້ແມ່ນການກະທຳ “ບຸກໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍ”.

ຫຼາຍປະເທດ, ໃນນັ້ນ ມີ ອາເມລິກາ, ອັງກິດ ແລະ ເຢຍລະມັນ, ພ້ອມກັບບັນດາປະເທດຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ອາຟະລິກາເໜືອ ໄດ້ກ່າວປະນາມເຫດບຸກໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ, ພ້ອມທັງສະແດງການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີກັບລັດຖະບານ ຕວັກກີ. ລັດຖະບານ ຕວັກກີ, ອາເມລິກາ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ (ອີຢູ) ໄດ້ນຳ PKK ເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ບັນດາອົງການກໍ່ການຮ້າຍ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ ​ຄັ້ງ​ທີ 8 ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸດ​ທີ XIII ຢ່າງ​ສົມ​ກຽດ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ ​ຄັ້ງ​ທີ 8 ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸດ​ທີ XIII ຢ່າງ​ສົມ​ກຽດ

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຈະພິຈາລະນາ, ຕັດສິນຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນຍິ່ງ, ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດ.
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