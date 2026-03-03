Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

OPEC+ ເພີມ​ປະ​ລິ​ມານ​ນ້ຳ​ມັນ

ການກະທຳນີ້ເພື່ອແນໃສ່ຮັບມືກັບສະພາບການຂາດວັກຂາດຕອນໃນການຂົນສົ່ງທາງທະເລທີ່ຮ້າຍແຮງຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ ພາຍຫຼັງບັນດາການຜັນແປດ້ານການທະຫານຄັ້ງຫຼ້າສຸດລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ - ອິດສະລາແອັນ ແລະ ອີຣານ.

ອົງການບັນດາປະເທດສົ່ງອອກນ້ຳມັນ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື (OPEC+) ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການເພີ່ມ ປະລິມານນ້ຳມັນໜ້ອຍໜຶ່ງ ໃນກອງປະຊຸມວັນທີ 1 ມີນາ. ການກະທຳນີ້ເພື່ອແນໃສ່ຮັບມືກັບສະພາບການຂາດວັກຂາດຕອນໃນການຂົນສົ່ງທາງທະເລທີ່ຮ້າຍແຮງຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ ພາຍຫຼັງບັນດາການຜັນແປດ້ານການທະຫານຄັ້ງຫຼ້າສຸດລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ - ອິດສະລາແອັນ ແລະ ອີຣານ.

OPEC+ ເຫັນດີກ່ຽວກັບຫຼັກການ ເພີ່ມປະລິມານການຂຸດຄົ້ນຕື່ມອີກ 206.000ຖັງ/ວັນ. ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ໄດ້ຍົກອອກມາພາຍຫຼັງບັນດາສະມາຊິກຊັ່ງຊາຫຼາຍແຜນການ, ດ້ວຍບັນດາວິທິການສະເໜີແຕ່ 137.000ຖັງ/ວັນຂຶ້ນເຖິງ 548.000ຖັງ/ວັນ. ການກະທຳເພີ່ມປະລິມານໄດ້ຮັບຄວາມຄາດຫວັງ ຈະຫຼຸດຜ່ອນກຳລັງດັ່ນຂາດເຂີນແຫຼ່ງສະໜອງທົ່ວໂລກ, ພິເສດພາຍຫຼັງ ຊ່ອງແຄບ Hormuz ເຊິ່ງແມ່ນເສັ້ນທາງທະເລຫຼັກແຫຼ່ງ ຂົນສົ່ງ ກວ່າ 20%ປະລິມານນ້ຳມັນໃນທົ່ວໂລກ ຖືກປິດລ້ອມແຕ່ວັນທີ 28 ກຸມພາ ຕາມຄຳກ່າວເຕືອນຂອງ ຝ່າຍອີຣານ.

ເຖິງວ່າ OPEC+ ມີມູນເຊື້ອເພີ່ມປະລິມານເພື່ອຊົດເຊີຍຄວາມຂາດເຂີນ ແຕ່ວົງການນັກໄຈ້ແຍກກ່າວເຕືອນວ່າ ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດສຳຮອງໃນປັດຈຸບັນຂອງກຸ່ມແມ່ນຈຳກັດທີ່ສຸດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຫຼາຍ​ດ້ານ​ກັບ ເກຼັກ​ເລິກ​ເຊິ່ງກວ່າ​ອີກ

ຫວຽດ​ນາມ ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຫຼາຍ​ດ້ານ​ກັບ ເກຼັກ​ເລິກ​ເຊິ່ງກວ່າ​ອີກ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ສະເໜີສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ດ້ານການເມືອງ, ການຮ່ວມມື ໃນຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຜ່ານການຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ທຸກຊ່ອງທາງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top