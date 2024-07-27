ຂ່າວສານ
Olympic Paris 2024 ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ
ເລີ່ມຕົ້ນພິທີໄຂທີ່ແກ່ຍາວເປັນເວລາເກືອບ 4 ຊົ່ວໂມງ ແມ່ນການເດີນຂະບວນສະແດງກຳລັງໃນແມ່ນ້ຳ Seine ຂອງນັກກິລາ 7.000 ຄົນຂອງບັນດາປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນເຂົ້າຮ່ວມງານມະຫາກຳກິລາ Olympic Paris 2024. ມີນັກຟ້ອນ, ນັກຮ້ອງໂດງດັງ, ນັກສິລະປິນ ນັບພັນຄົນ ໄດ້ສະແດງບັນດາບົດເພງ, ວາດຟ້ອນພື້ນເມືອງ ແລະ ທັນສະໄໝຂອງ ຝລັ່ງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພິທີໄຂຍັງສ້າງຄວາມປະທັບໃຈຢ່າງແຮງ ຍ້ອນເຕັກໂນໂລຢີສະແດງສິລະປະແສງສີຢູ່ສະໜາມຫຼວງ Trocadero, ທາດ Eiffel. ໃນເວລາ 23 ໂມງຕົງ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ Emmanuel Macron ໄດ້ປະກາດໄຂງານມະຫາກຳກິລາ 2024 ຢ່າງເປັນທາງການ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນແມ່ນການແຫ່ທວນໄຟ ແລະ ຕໍ່ທວນໄຟຂອງບັນດານັກກິລາຊື່ສຽງຂອງ ຝລັ່ງ ແລະ ໂລກ.