Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

Olympic 2024: ຈີນ ຢືນອັນດັບທີ 1, ອາເມລິກາ ຢືນອັນດັບທີ 2 ໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບຫຼຽນ

ຄະນະນັກກິລາ ຈີນ ສືບຕໍ່ນຳໜ້າໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບຫຼຽນ Olympic 2024 ພາຍຫຼັງການແຂ່ງຂັນເປັນເວລາ 7 ວັນ
ຄະນະນັກກິລາ ຈີນ ສືບຕໍ່ນຳໜ້າໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບຫຼຽນ Olympic 2024 (ພາບ: THX/TTXVN)

 ໄລ່ຮອດຕອນຄ່ຳວັນທີ 01 ສິງຫາ (ຕາມເວລາ ປາຣີ), ຄະນະນັກກິລາ ຈີນ ສືບຕໍ່ນຳໜ້າໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບຫຼຽນ Olympic 2024 ພາຍຫຼັງການແຂ່ງຂັນເປັນເວລາ 7 ວັນ, ດ້ວຍຫຼຽນຄຳ 11 ຫຼຽນ, ຫຼຽນເງິນ 7 ຫຼຽນ ແລະ ຫຼຽນທອງ 5 ຫຼຽນ. ໃນນັ້ນ, ອາເມລິກາ ບືນຂຶ້ນຢືນອັນດັບທີ 2, ດ້ວຍຫຼຽນຄຳ 9 ຫຼຽນ, ຫຼຽນເງິນ 14 ຫຼຽນ ແລະ ຫຼຽນທອງ 13 ຫຼຽນ.

ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ: ໃນຈຳນວນນັກກິລາ 16 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ Olympic 2024, 9 ຄົນບໍ່ໄດ້ໄປຕໍ່ໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນມີນັກກິລໃດາຄວ້າໃດຫຼຽນເທື່ອ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ກາ​ນາ​ດາ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ກາ​ນາ​ດາ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 2 ສິງຫາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Shawn Steil ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ການາດາ ແລະ ທ່ານ Choi Youngsam ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສ.ເກົາຫຼີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ການາດາ Shawn Steil, ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບ ການາດາ ເປັນສຳຄັນ, ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັບ ການາດາ ຜັນຂະຫຍາຍຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງການນຳສອງປະເທດ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ-ການາດາ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ ບົນພື້ນຖານຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ, ປະກອບສ່ວນຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ພັດທະນາໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ. ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Shawn Steil ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ການາດາ ຖືການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບ ຫວຽດນາມ ເປັນສຳຄັນ ໃນຍຸດທະສາດຂອງ ການາດາ ທີ່ມີຕໍ່ພາກພື້ນ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ-ປາຊີຟິກ, ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜັບສະໜູນບົດບາດໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ ໃນໂຄງປະກອບພາກພື້ນ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັບ ຫວຽດນາມ ໃນການແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສ.ເກົາຫຼີ Choi Youngsam, ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຕີລາຄາສູງຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງທ່ານ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top