ຂ່າວສານ
Olympic 2024: ຈີນ ຢືນອັນດັບທີ 1, ອາເມລິກາ ຢືນອັນດັບທີ 2 ໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບຫຼຽນ
ໄລ່ຮອດຕອນຄ່ຳວັນທີ 01 ສິງຫາ (ຕາມເວລາ ປາຣີ), ຄະນະນັກກິລາ ຈີນ ສືບຕໍ່ນຳໜ້າໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບຫຼຽນ Olympic 2024 ພາຍຫຼັງການແຂ່ງຂັນເປັນເວລາ 7 ວັນ, ດ້ວຍຫຼຽນຄຳ 11 ຫຼຽນ, ຫຼຽນເງິນ 7 ຫຼຽນ ແລະ ຫຼຽນທອງ 5 ຫຼຽນ. ໃນນັ້ນ, ອາເມລິກາ ບືນຂຶ້ນຢືນອັນດັບທີ 2, ດ້ວຍຫຼຽນຄຳ 9 ຫຼຽນ, ຫຼຽນເງິນ 14 ຫຼຽນ ແລະ ຫຼຽນທອງ 13 ຫຼຽນ.
ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ: ໃນຈຳນວນນັກກິລາ 16 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ Olympic 2024, 9 ຄົນບໍ່ໄດ້ໄປຕໍ່ໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນມີນັກກິລໃດາຄວ້າໃດຫຼຽນເທື່ອ.