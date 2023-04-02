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ຂ່າວສານ

OECD ຄາດຄະເນເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ເຕີບໂຕ 6,6%

OECD ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ນຳໜ້າ top 5 ພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ຟີລິບປິນ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ ແລະ ໄທ).
(ພາບປະກອບ: TTXVN)

ໃນບົດລາຍງານທີ່ປະກາດວັນທີ 31 ມີນາ, ອົງການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ (OECD) ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຈະເຕີບໂຕ 6,6% ໃນປີ 2023 ແລະ ຢູ່ລະດັບເຊັ່ນດຽວກັນໃນປີ 2024. ກຳລັງໜູນຕົ້ນຕໍແມ່ນການລົງທຶນຕ່າງປະເທດເຂົ້າຂົງເຂດຜະລິດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຄື່ອງເອເລັກໂຕນິກ, ຜະລິດເຄື່ອງຈັກ, ເຄື່ອງຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ ແລະ ເກີບໜັງ… ດ້ວຍການຄາດຄະເນດັ່ງກ່າວ, OECD ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ນຳໜ້າ top 5 ພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ຟີລິບປິນ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ ແລະ ໄທ).

ເມື່ອຕີລາຄາກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວ, ບົດລາຍງານຂອງ OECD ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຫວຽດນາມ ມີທ່າແຮງຍ້ອນມີທິວທັດທຳມະຊາດທີ່ສວຍງາມ, ຮູບແບບການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນມີຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ. ຕາມ OECD ແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ກໍຄວນຫັນບັນດາແຫຼ່ງແຂກຕ່າງປະເທດເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບຢ່າງໄວກວ່າອີກ, ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງຕະຫຼາດ ອາຊຽນ, ອິນເດຍ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ແມ່ນຂຸດຄົ້ນການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນປະເທດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີກວ່າອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານ​​ປະ​ກວດຊຸດ​ອາ​ພອນ​ປະ​ຈຳ​​ຊາດຂອງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ

ງານ​​ປະ​ກວດຊຸດ​ອາ​ພອນ​ປະ​ຈຳ​​ຊາດຂອງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 31 ມີນາ, ຢູ່ສວນສາທາລະນະວັດທະນະທຳ ເດີ່ມແຊນ - ນະຄອນ ໂຮຈີມິນ ໄດ້ຈັດງານປະກວດຊຸດອາພອນປະຈຳຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ປີ 2023, ໂດຍສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ເມືອງ 11 ສົມທົບກັນຈັດຂຶ້ນ.
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