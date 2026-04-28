ຂ່າວສານ
Lonely Planet ຄັດເລືອກ 9 ສິ່ງມະຫັດສະຈັນທຳມະຊາດທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດຢູ່ ຫວຽດນາມ
ວາລະສານການທ່ອງທ່ຽວ ອາເມລິກາ Lonely Planet ຫາກໍ່ຄັດເລືອກ 9 ສິ່ງມະຫັດສະຈັນທຳມະຊາດທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດຢູ່ ຫວຽດນາມ. ນຳໜ້າບັນຊີລາຍຊື່ຂອງ Lonely Planet ແມ່ນ ອ່າວຮະລອງ, ບ່ອນທີ່ມີທັດສະນີຍະພາບແຄມທະເລສຸດຍອດທີ່ສຸດ. ດ້ວຍເກາະຫີນປູນໃຫຍ່ໜ້ອຍກວ່າ 2.000 ເກາະທີ່ໄດ້ປົກຄຸມໄປດ້ວຍຕົ້ນໄມ້ຂຽວອຸ່ມທຸມ, ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ມີຫຼາຍທັດສະນີຍະພາບທີ່ສວຍງາມເພື່ອຢ້ຽມຊົມ.
ຖັດມາແມ່ນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຟອງຍາ - ແກບ່າງ (ກວາງຈິ). ຕາມວາລະສານ Lonely Planet ແລ້ວ, ຟອງຍາ - ແກບາງ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດທີ່ໃຫຍ່ໂຕມະໂຫຖານທີ່ສຸດຢູ່ ຫວຽດນາມ, ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ສົມເປັນທີ່ມີໜ້າໃນທຸກລາຍການທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ຫວຽດນາມ.
ບັນດາສະຖານທີ່ຍັງເຫຼືອໃນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງ Lonely Planet , ລວມມີ: ພູຜາເຂດ ເຕີຍບັກ (ທາງທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ ຫວຽດນາມ), ຝູກວັກ (ແຂວງອານຢາງ), ນ້ຳຕົກຕາດບານຢົກ (ແຂວງ ກວາບັ່ງ), ຖຸຍເຊີນ, ພູໃຫຍ່ສຸດ ແລະ ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດໃນເຂດພູຫີນປູນ 5 ແຫ່ງຢູ່ ດ່າໜັງ; ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ບາເບ (ແຂວງ ຖາຍງວຽນ) ແລະ ໂນນຊາຍ ໝຸຍແໜ (ແຂວງ ເລິມດົ່ງ).