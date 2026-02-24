Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

Lao Airlines ເປີດສາຍ​ການ​ບິນ​ໂດຍ​ກົງ ວຽງ​ຈັນ-ດ່າ​ນັງ ຄືນ​ໃໝ່

ບັນດາຖ້ຽວບິນຈະເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວແຕ່ວັນທີ 29 ມີນນາທີ່ຈະມາເຖິງດ້ວຍ 2 ຖ້ຽວ/ອາທິດໃນວັນພະຫັດ ແລະ ວັນອາທິດດ້ວຍເຮືອບິນ Comac 909.
(ພາບ: Lao Airlines)

 ບໍລິສັດການບິນແຫ່ງຊາດລາວ (Lao Airlines)  ຢືນຢັນຈະເຊື່ອມຕໍ່ສາຍການບິນໂດຍກົງເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ລາວ)-ນະຄອນດ່ານັງ (ຫວຽດນາມ) ຄືນໃໝ່. Lao Airlines ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບັນດາຖ້ຽວບິນຈະເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວແຕ່ວັນທີ 29 ມີນນາທີ່ຈະມາເຖິງດ້ວຍ 2 ຖ້ຽວ/ອາທິດໃນວັນພະຫັດ ແລະ ວັນອາທິດດ້ວຍເຮືອບິນ Comac 909.

  ກ່ອນເກີດໂລກລະບາດໂຄວິດ 19, Lao Airlines ໄດ້ຂຸດຄົ້ນສາຍການບິນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ນະຄອນດ່ານັງ ດ້ວຍເຮືອບິນ ATR-72, ຜ່ານນະຄອນ ປາກເຊ-ພາກໃຕ້ລາວ. ຮອດປີ 2023, Lao Airlines ໄດ້ມານະພະຍາຍາມເຊື່ອມຕໍ່ສາຍການບິນໂດຍກົງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ນະຄອນດ່ານັງ ດ້ວຍເຮືອບິນ Airbus A320 ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນຕ້ອງຢຸດການບໍລິການຊົ່ວຄາວ ຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູພາຍຫຼັງໂລກລະບາດ. ເລື່ອງ Lao Airlines ປະກາດເຊື່ອມຕໍ່ສາຍພານບິນໂດຍກົງ ວຽງຈັນ-ດ່ານັງ ຄືນໃໝ່ ໃນສະພາບການທີ່ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນມາ ດ່ານັງ ເພີ່ມຂຶ້ນ ດ້ວຍການຄາດຄະເນວ່າ ດ່ານັງ ອາດສາມາດຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວປະມານ 19 ລ້ານເທື່ອຄົນໃນປີນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

