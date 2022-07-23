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ຂ່າວສານ

JBIC ມີ​ຄວາມ​ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກ​ຮ່ວມ​ມື, ຮ່ວມ​ເດີນ​ທາງພ້ອມ​ກັບ​ຫວຽດ​ນາມ ນັບ​ທັງ​ດ້ານ​ເຕັກ​ນິກ ແລະ ການ​ເງິນ​ໃນຫຼາຍ​ຂົ​ງ​ເຂດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໜຶ່ງໃນບັນດາບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຂອງສອງປະເທດ ແມ່ນຊຸກຍູ້ການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານ Maeda Tadashi , ປະທານສະພາບໍລິຫານທະນາຄານ ຮ່ວມມືສາກົນ (JBIC) ຍີ່ປຸ່ນ (ພາບ: TTXVN)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ກໍລະກົດ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Maeda Tadashi , ປະທານສະພາບໍລິຫານທະນາຄານ ຮ່ວມມືສາກົນ (JBIC) ຍີ່ປຸ່ນ ,ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງ JBIC ຍາມໃດກໍ່ຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຕັ້ງໜ້າ, ສະໜອງຫຼາຍບ້ວງເງິນກູ້ຢືມ, ພິເສດແມ່ນພັດທະນາບັນດາໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງສຳຄັນ, ບັນດາໂຄງການທີ່ມີ ຂອບຂະໜາດໃຫຍ່.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໜຶ່ງໃນບັນດາບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຂອງສອງປະເທດ ແມ່ນຊຸກຍູ້ການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ ແລະ ພວມຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍມາດຕະການເພື່ອຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ - 19 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ສືບຕໍ່ຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ, ຄຸ້ມຄອງໄຟເງິນເຟີ້, ຮັບປະກັນຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່, ປະຕິຮູບສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດ… ຫວັງວ່າ ບັນດານັກລົງທຶນຍີ່ປຸ່ນ ຈະສືບຕໍ່ເຂົ້າມາລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ. ໄລຍະຈະມາເຖິງ, ບົນເນື້ອໃນຈິດໃຈ “ນ້ຳໃສໃຈຈິງ, ເຊື່ອໝັ້ນ, ມີປະສິດທິຜົນ”, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ JBIC ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ມີການເຕີບໂຕໂດຍໄວ, ຍືນຍົງ, ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່, ເປັນເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຕິດພັນກັບຄວາມຕັ້ງໜ້າ, ຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ, ແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ

ສ່ວນທ່ານປະທານ JBIC ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາ, ການກະທຳຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ, ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ JBIC ມີຄວາມຫວັງຢາກຮ່ວມມື, ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມ ນັບທັງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງິນໃນຫຼາຍຂົງເຂດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາງວັນ ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ Make in Viet Nam - ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດດີ​ຈີ​ຕອນ ຫວຽດ​ນາມ

ລາງວັນ “ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ Make in Viet Nam” - ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດດີ​ຈີ​ຕອນ ຫວຽດ​ນາມ

ລາງວັນ “ຜະລິດຕະພັນເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ Make in Viet Nam” ແມ່ນລາງວັນຢ່າງເປັນທາງການໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ໂດຍກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບພິຈາລະນາ ແລະ ມອບລາງວັນປະຈຳປີໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີຜະລິດຕະພັນເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນດີເດັ່ນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຄົ້ນຄວ້າ, ອອກແບບ, ປະດິດສ້າງ, ຜະລິດຢູ່ ຫວຽດນາມ, ແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຂອງຍຸກສະໄໝ. ໂດຍໄດ້ຈັດຂຶ້ນມາແຕ່ປີ 2020, ລາງວັນດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງກຳລັງຜັກດັນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ຕໍ່ບັນດາວິສາຫະກິດດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ, ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ.
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