Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ILO ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ບັນດາບັນຫາກ່ຽວຂ້ອງເຖິງແຮງງານ, ວຽກເຮັດງານທຳ

ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງ ILO ແລະ ສະຫະປະຊາຊາດ; ສະເໜີໃຫ້ ILO ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຄົ້ນຄວ້າຄວາມສາມາດເຂົ້າຮ່ວມບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຕາມທິດທາງທີ່ເໝາສົມ ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍຍຸຕິທຳ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ຕ້ອນຮັບທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) Gilbert F. Houngbo (ພາບ: TTXVN)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) Gilbert F. Houngbo ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງ ILO ແລະ ສະຫະປະຊາຊາດ; ສະເໜີໃຫ້ ILO ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຄົ້ນຄວ້າຄວາມສາມາດເຂົ້າຮ່ວມບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຕາມທິດທາງທີ່ເໝາສົມ ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍຍຸຕິທຳ, ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງສັງຄົມ ແລະ ຮັບປະກັນສິດ, ຜົນປະໂຫຍດເປັນທຳຂອງຜູ້ອອກແຮງງານແບບຍືນຍົງ.

ສ່ວນທ່ານ Gilbert F. Houngbo ເນັ້ນໜັກວ່າ, ILO ແລະ ສະຫະປະຊາຊາດ ຖື ຫວຽດນາມ ເປັນແບບຢ່າງຂອງຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ການພັດທະນາ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາປະເທດທາບທາມ, ຮ່ຳຮຽນຕາມ. ILO ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນທຸກບັນຫາທີກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການອອກແຮງງານ, ວຽກເຮັດງານທຳ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ເວືອງ​ດິງ​ເຫ້ວ ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫ່​ຍ​ອົງ​ການ​ແຮງ​ງານ​ສາ​ກົນ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ເວືອງ​ດິງ​ເຫ້ວ ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫ່​ຍ​ອົງ​ການ​ແຮງ​ງານ​ສາ​ກົນ

ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫ່ຍ ILO ຢືນຢັນວ່າ ILO ແລະ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຮັກສາການພົວພັນຮ່ວມມືອັນດີງາມ, ຍາວນານ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top