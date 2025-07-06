ຂ່າວສານ IAEA ຖອນຕົວນັກກວດການິວເຄຼຍ ອອກຈາກອີຣານ ຍ້ອນຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ບັນຫາຄວາມປອດໄພ 06/07/2025 ວັນທີ 4 ກໍລະກົດ, ອົງການພະລັງງານປະລະມານູສາກົນ (IAEA) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອົງການນີ້ໄດ້ຖອນຕົວນັກກວດການິວເຄຼຍອອກຈາກອີຣານ ຍ້ອນຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ບັນຫາກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ. ສັນຍາລັກຂອງອົງການ ພະລັງງານປະລະມານູສາກົນ (IAEA) ຢູ່ ໂອຕາລິດ (ພາບ: REUTERS/Leonhard Foeger)ແຈ້ງການຂອງ IAEA ຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າກຸ່ມນັກກວດກາຂອງອົງການນີ້ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກ ອີຣານ ຢ່າງປອດໄພ ແລະ ພວມເດີນທາງກັບເມືອສຳນັກງານໃຫຍ່ ຢູ່ວຽນນາ (ໂອຕາລິດ), ພາຍຫຼັງໄລຍະໜຶ່ງອາໄສຢູ່ ເຕເຮຣານ ໃນສະພາບການຄວາມເຄັງຕຶ່ງລະຫວ່າງ ອິດສະລາແອັນ ແລະ ອີຣານເພີ່ມຂຶ້ນ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ວັນທີ 2 ກໍລະກົດ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອີຣານ ໄດ້ອອກລັດຖະດຳລັດຢຸດຕິການຮ່ວມມືກັບ IAEA. ລັດຖະດຳລັດສະບັບນີ້ບໍ່ຍົກອອກວັນເວລາກໍ່ຄືລາຍລະອຽດຂອງການຢຸດຕິການຮ່ວມມືແຕ່ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ຈະຈຳກັດຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດານັກກວດກາ IAEA ຢູ່ອີຣານ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)