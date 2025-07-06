Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

IAEA ຖອນ​ຕົວ​ນັກ​ກວດ​ກາ​ນິວ​ເຄຼຍ ອອກ​ຈາກ​ອີ​ຣານ ຍ້ອນຄວາມ​ວິ​ຕົກ​ກັງ​ວົນ​ຕໍ່​ບັນ​ຫາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ

ວັນທີ 4 ກໍລະກົດ, ອົງການພະລັງງານປະລະມານູສາກົນ (IAEA) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອົງການນີ້ໄດ້ຖອນຕົວນັກກວດການິວເຄຼຍອອກຈາກອີຣານ ຍ້ອນຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ບັນຫາກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ.
ສັນຍາລັກຂອງອົງການ ພະລັງງານປະລະມານູສາກົນ (IAEA) ຢູ່ ໂອຕາລິດ (ພາບ: REUTERS/Leonhard Foeger)
ແຈ້ງການຂອງ IAEA ຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າກຸ່ມນັກກວດກາຂອງອົງການນີ້ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກ ອີຣານ ຢ່າງປອດໄພ ແລະ ພວມເດີນທາງກັບເມືອສຳນັກງານໃຫຍ່ ຢູ່ວຽນນາ (ໂອຕາລິດ), ພາຍຫຼັງໄລຍະໜຶ່ງອາໄສຢູ່ ເຕເຮຣານ ໃນສະພາບການຄວາມເຄັງຕຶ່ງລະຫວ່າງ ອິດສະລາແອັນ ແລະ ອີຣານເພີ່ມຂຶ້ນ.  ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ວັນທີ 2 ກໍລະກົດ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອີຣານ ໄດ້ອອກລັດຖະດຳລັດຢຸດຕິການຮ່ວມມືກັບ IAEA. ລັດຖະດຳລັດສະບັບນີ້ບໍ່ຍົກອອກວັນເວລາກໍ່ຄືລາຍລະອຽດຂອງການຢຸດຕິການຮ່ວມມືແຕ່ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ຈະຈຳກັດຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດານັກກວດກາ IAEA ຢູ່ອີຣານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ເຢຍ​ລະ​ມັນ​ເຊັນຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສ້າງ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ພະ​ລັງ​ງານ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ເຢຍ​ລະ​ມັນ​ເຊັນຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສ້າງ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ພະ​ລັງ​ງານ

ບັນດາຂົງເຂດສອງປະເທດໃຫ້ບຸລິມະສິດຮ່ວມມືລວມມີ: ສ້າງນະໂຍບາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ, ພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ, ຫັນຂະແໜງໄຟຟ້າເປັນດີຈີຕອນ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນໃນການນຳໃຊ້ພະລັງງານ, ຫັນຕາແໜ່ວງໄຟຟ້າເປັນທັນສະໄໝ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top