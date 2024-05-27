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ຂ່າວສານ

G7 ບັນລຸບາດກ້າວໃນການນຳໃຊ້ຊັບສິນຖືກອາຍັດຂອງລັດເຊຍ

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານ Paolo Gentiloni, ກຳມະການຮັບຜິດຊອບເສດຖະກິດຂອງ ສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ໄດ້ຕີລາຄາບັນດາການເຈລະຈາໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມ G7 ຢູ່ Stresa (ປະເທດ ອີຕາລີ), ອາດຈະພາໄປເຖິງຂໍ້ຕົກລົງໃນເດືອນ ມິຖຸນາ ຈະມາເຖິງກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຜົນກຳໄລຈາກຊັບສິນຖືກອາຍັດຂອງ ລັດເຊຍ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍ ຢູແກຼນ.
ສະກຸ່ນເງິນຂອງລັດເຊຍ (ພາບປະກອບຈາກ AFP/TTXVN)

ວັນທີ 25 ພຶດສະພາ, ບັນດາລັດຖະມົນຕີການເງິນຂອງກຸ່ມບັນດາປະເທດອຸດສາຫະກຳພັດທະນາ (G7) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບັນລຸໄດ້ບາດກ້າວໃນການນຳໃຊ້ຜົນກຳໄລຈາກຊັບສິນຖືກອາຍັດຂອງ ລັດເຊຍ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍຢູແກຼນ, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງສຸດທ້າຍ. ຮ່າງຖະແຫຼງການຂອງບັນດາລັດຖະມົນຕີການເງິນ G7 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເລື່ອງຫັນວິທີການ ແລະ ການປະຕິບັດສິ່ງດັ່ງກ່າວພວມຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນປຶກສາຫາລືໃຫ້ເປັນລະອຽດ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານ Paolo Gentiloni, ກຳມະການຮັບຜິດຊອບເສດຖະກິດຂອງ ສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ໄດ້ຕີລາຄາບັນດາການເຈລະຈາໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມ G7 ຢູ່ Stresa (ປະເທດ ອີຕາລີ), ອາດຈະພາໄປເຖິງຂໍ້ຕົກລົງໃນເດືອນ ມິຖຸນາ ຈະມາເຖິງກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຜົນກຳໄລຈາກຊັບສິນຖືກອາຍັດຂອງ ລັດເຊຍ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍ ຢູແກຼນ.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ລັດເຊຍ ຖະແຫຼງວ່າ, ຄຳຕັດສິນຂອງ ອີຢູ ກ່ຽວກັບການຢຶດເອົາຈຳນວນເງິນທີ່ໄດ້ຈາກຊັບສິນຖືກອາຍັດຂອງລັດເຊຍ ແລະ ນຳໃຊ້ເພື່ອໜູນຊ່ວຍດ້ານການທະຫານໃຫ້ແກ່ ກີແອບ ແມ່ນ “ການກະທຳຍາດຊີງຊັບ”, ລະເມີດບັນດາຫຼັກການ ແລະ ມາດຖານຂອງລະບົບເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວຊາວໜຸ່ມອາສາສະຫມັກລະດູຮ້ອນ 2024 ກໍານົດ 11 ຄາດຫມາຍທີ່ແທດຈິງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ

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ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ, ສູນກາງຄະນະຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ດຳເນີນພິທີເຄື່ອນພົນ ບັ້ນເຄື້ອນໄຫວ ຊາວໜຸ່ມອາສາສະໝັກລະດູຮ້ອນ 2024.
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