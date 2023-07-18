ຂ່າວສານ G20 ຊອກຫາວີທິແກ້ໄຂວິກິດການໜີ້ສິນ 18/07/2023 G20 ເລີ່ມຈັດການປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບບັນດາຂໍ້ຕົກລົງສ້າງໂຄງປະກອບໜີ້ສິນຄືນໃໝ່. (ພາບ: POS-KUPANG.COM/TTXVN)ວັນທີ 17 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນ Gandhinagar, ເມືອງເອກຂອງລັດ Gujarat, ປະເທດອິນເດຍ, ລັດຖະມົນຕີການເງິນ ແລະ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານສູນກາງຂອງກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາ ແລະ ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແຖວໜ້າໂລກ (G20) ໄດ້ເລີ່ມຈັດການປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບບັນດາຂໍ້ຕົກລົງສ້າງໂຄງປະກອບໜີ້ສິນຄືນໃໝ່ ກໍ່ຄືບັນດາຂໍ້ຕົກລົງພາສີອາກອນສາກົນຍຸດຕິທຳກ່ວາ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ພື້ນຖານເສດຖະກິດທົ່ວໂລກພວມຊັກຊ້າ. ລັດຖະມົນຕີການເງິນ ແລະ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານສູນກາງ G20 ໄດ້ໂຮມປະຊຸມໃນວັນທີ 17-18 ກໍລະກົດ ເພື່ອປຶກສາຫາລືບັນດາເນື້ອໃນຕາມຂອບເຂດລວມ-ຂໍ້ລິເລີ່ມ G20 ຍົກອອກໃນປີ 2020 ເພື່ອຊ່ວຍການຕໍ່ກຳນົດເວລາໜີ້ສິນໃຫ້ແບັນດາປະເທດທຸກຍາກ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)