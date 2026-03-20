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ຂ່າວສານ

Fed ຕັດສິນໃຈຮັກສາອັດຕາດອກເບ້ຍໄວ້ຄືເກົ່າ

ພາຍຫຼັງການລົງຄະແນນສຽງດ້ວຍອັດຕາ 11 – 1, Fed ໄດ້ຕົກລົງຮັກສາອັດຕາດອກເບຍຈາກລະດັບ 3,5% ຮອດ 3,75%, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ເປີດຄວາມສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາດອກເບ້ຍໃນທ້າຍປີນີ້.
  ທ່ານປະທານກົມສະສົມສະຫະລັດ ອາເມລິກາ Jerome Powell (ພາບ: REUTERS/Kevin Lamarque)  

ວັນທີ 18 ມີນາ, ກົມສະສົມສະຫະລັດ ອາເມລິກາ (Fed) ໄດ້ຕົກລົງຮັກສາອັດຕາດອກເບ້ຍຄືດັ່ງການຄາດຄະເນ, ໃນສະພາບພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ຍັງພວມປະເຊີນໜ້າກັບສະພາບໄພເງິນເຟີ້ທີ່ແກ່ຍາວ, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານແຮງງານຫຼຸດລົງ ແລະ ແງ່ຫວັງການເຕີບໂຕ “ບໍ່ແນ່ນອນ” ຍ້ອນການປະທະກັນຢູ່ ຕາເວັນອອກກາງກ

        ພາຍຫຼັງການລົງຄະແນນສຽງດ້ວຍອັດຕາ 11 – 1, Fed ໄດ້ຕົກລົງຮັກສາອັດຕາດອກເບຍຈາກລະດັບ 3,5% ຮອດ 3,75%, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ເປີດຄວາມສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາດອກເບ້ຍໃນທ້າຍປີນີ້.

        ໃນຖະແຫຼງການໜຶ່ງ, Fed ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ຜົນກະທົບຂອງບັນດາການຜັນແປຢູ່ ຕາເວັນອອກາງ ຕໍ່ກັບພື້ນຖານເສດຖະກິດ ອາເມລິກາ ແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ”. Fed ຖືວ່າ “ຄວາມຂາດສະຖຽນລະພາບກ່ຽວກັບແງ່ຫວັງດ້ານເສດຖະກິດຍັງຢູ່ລະດັບສູງ”. ພ້ອມກັນນັ້ນ, Fed ກໍ່ຍົກການຄາດຄະເນໄພເງິນເຟີ້ຂຶ້ນລະດັບ 2,7% ໃນທ້າຍປີນີ້, ພ້ອມທັງກ່າວເຕືອນຄວາມສ່ຽງເກີດສະພາບລາຄາຂຶ້ນລົງແບບຜິດປົກກະຕິ ຍ້ອນສົງຄາມຢູ່ ຕາເວັນອອກກາງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຂະ​ແໜງ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເຂດ​ທົ່ງ​ພຽງ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້ ພິ​ຊິດ ຕະຫຼາດມ​າ​ເລ​ເຊຍ

ຂະ​ແໜງ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເຂດ​ທົ່ງ​ພຽງ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້ ພິ​ຊິດ ຕະຫຼາດມ​າ​ເລ​ເຊຍ

ໄປຄຽງຄູ່ກັບການໂຄສະນາພາບພົດ, ບັນດາຈຸດປາຍທາງທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ແນະນຳບັນດາສະຖານທີ່ປອດໄພ, ເປັນມິດ, ດຶງດູດ ແລະ ມີຄຸນນະພາບຂອງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ໄປຍັງແຂກທ່ອງທ່ຽວມາເລເຊຍແລ້ວ, ກອງປະຊຸມຍັງມີບັນດາກິດຈະກຳແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ.
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