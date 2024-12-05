ຂ່າວສານ
Fatah, Hamas ເຫັນດີສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການບໍລິຫານຢູ່ເຂດ ກາຊາ
ຂະບວນການ Fatah ແລະ ຂະບວນການອິດສະລາມ Hamas ໄດ້ລົງນາມໃນເອກະສານເຫັນດີສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການ ເພື່ອບໍລິຫານເຂດ ກາຊາ ພາຍຫຼັງຢຸດຕິການປະທະກັນ. ແຜນການນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາຈາກທ່ານປະທານາທິບໍດີ ປາແລັດສະຕິນ Mahmoud Abbas.
ວັນທີ 03 ທັນວາ, ໜັງສືພິມ Times of Israel ໄດ້ຄັດສະເໜີແຫຼ່ງຂ່າວເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ເນື້ອໃນເອກະສານລວມມີ 6 ພາກ, ໃນນັ້ນ, ພາກທຳອິດເນັ້ນໜັກເຖິງເລື່ອງຮັກສາຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງບັນດາເຂດດິນແດນ ປາແລັດສະຕິນ ລຽບຕາມຊາຍແດນກ່ອນປີ 1976. ບັນດາພາກອື່ນເຕື້ອງເຖິງເລື່ອງຄະນະກຳມະການຈະມີການກະທຳເພື່ອໂຮມເຂດຝັ່ງຕາເວັນຕົກແມ່ນ້ຳຈໍແດນ ແລະ ເຂດກາຊາ ເຂົ້າກັນ ໂດຍພາຍໃຕ້ການປົກຄອງດ້ານການເມືອງດຽວ.
ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງເຂດ ກາຊາ ຈະລວມມີ 10 – 15 ທ່ານບໍ່ຂຶ້ນກັບພັກຝ່າຍການເມືອງໃດ ມີສິດອຳນາດກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເສດຖະກິດ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ການໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳ ແລະ ການສ້າງສາຄືນໃໝ່.