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ຂ່າວສານ

Fatah, Hamas ເຫັນດີສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການບໍລິຫານຢູ່ເຂດ ກາຊາ

ເນື້ອໃນເອກະສານລວມມີ 6 ພາກ, ໃນນັ້ນ, ພາກທຳອິດເນັ້ນໜັກເຖິງເລື່ອງຮັກສາຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງບັນດາເຂດດິນແດນ ປາແລັດສະຕິນ ລຽບຕາມຊາຍແດນກ່ອນປີ 1976.
(ພາບປະກອບ: Anadolu Agency/TTXVN)

 ຂະບວນການ Fatah ແລະ ຂະບວນການອິດສະລາມ Hamas ໄດ້ລົງນາມໃນເອກະສານເຫັນດີສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການ ເພື່ອບໍລິຫານເຂດ ກາຊາ ພາຍຫຼັງຢຸດຕິການປະທະກັນ. ແຜນການນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາຈາກທ່ານປະທານາທິບໍດີ ປາແລັດສະຕິນ Mahmoud Abbas.

ວັນທີ 03 ທັນວາ, ໜັງສືພິມ Times of Israel ໄດ້ຄັດສະເໜີແຫຼ່ງຂ່າວເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ເນື້ອໃນເອກະສານລວມມີ 6 ພາກ, ໃນນັ້ນ, ພາກທຳອິດເນັ້ນໜັກເຖິງເລື່ອງຮັກສາຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງບັນດາເຂດດິນແດນ ປາແລັດສະຕິນ ລຽບຕາມຊາຍແດນກ່ອນປີ 1976. ບັນດາພາກອື່ນເຕື້ອງເຖິງເລື່ອງຄະນະກຳມະການຈະມີການກະທຳເພື່ອໂຮມເຂດຝັ່ງຕາເວັນຕົກແມ່ນ້ຳຈໍແດນ ແລະ ເຂດກາຊາ ເຂົ້າກັນ ໂດຍພາຍໃຕ້ການປົກຄອງດ້ານການເມືອງດຽວ.

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງເຂດ ກາຊາ ຈະລວມມີ 10 – 15 ທ່ານບໍ່ຂຶ້ນກັບພັກຝ່າຍການເມືອງໃດ ມີສິດອຳນາດກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເສດຖະກິດ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ການໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳ ແລະ ການສ້າງສາຄືນໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ມອບ​ລາງວັນ​ນະ​ຄອນ​ແຫ່ງ​ອັດ​ສະ​ລິ​ຍະ ຫ​ວຽດ​ນາມ ປີ 2024

ມອບ​ລາງວັນ​ນະ​ຄອນ​ແຫ່ງ​ອັດ​ສະ​ລິ​ຍະ ຫ​ວຽດ​ນາມ ປີ 2024

ຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຫະພັນ ຊອບແວ ແລະ ການບໍລິການເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ (VINASA) ຈັດຕັ້ງພິທີປະກາດ ແລະ ມອບລາງວັນນະຄອນອັດສະລິຍະ ຫວຽດນາມ 2024 (Smart City 2024).
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