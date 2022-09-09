ຂ່າວສານ
EU ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໜູນຊ່ວຍ, ສະໜັບສະໜູນ ຫວຽດນາມ ຢູ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ຫວັງວ່າ ປະທານກຳມາທິການການຄ້າ ສາກົນ ຂອງລັດຖະສະພາ ເອີລົບຈະຊຸກຍູ້ບັນດາປະເທດຍັງເຫຼືອ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາ EVFTA, ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບ EU ເພື່ອຊຸກຍູ້ບັນດາສະມາຊິກທີ່ຍັງເຫຼືອໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາສັນຍາ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ແລະ ທ່ານ Bernd Lange ປະທານຄະນະກຳມາທິການ ການຄ້າສາກົນ
ວັນທີ 8 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບຄະນະສະມາຊິກກຳມາທິການການຄ້າສາກົນຂອງລັດຖະສະພາເອີລົບ ໂດຍທ່ານ Bernd Lange ປະທານຄະນະກຳມາທິການ ການຄ້າສາກົນ ນຳໜ້າ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບ ສະຫະພາບ ເອີລົບ (EU) ເພື່ອຊຸກຍູ້ບັນດາສະມາຊິກຕ່າງໆຂອງ EU ຮັບຮອງເອົາ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍສັນຍາການຄ້າເສລີ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ EU (EVFTA).
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ຫວັງວ່າ ປະທານກຳມາທິການການຄ້າ ສາກົນ ຂອງລັດຖະສະພາ ເອີລົບຈະຊຸກຍູ້ບັນດາປະເທດຍັງເຫຼືອ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາ EVFTA, ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບ EU ເພື່ອຊຸກຍູ້ບັນດາສະມາຊິກທີ່ຍັງເຫຼືອໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາສັນຍາ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ກໍ່ສະເໜີໃຫ້ EU ສືບຕໍ່ຮັກສາບົດບາດຮັບປະກັນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພໃນການເດີນເຮືອ ແລະ ການບິນຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ, ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຂອງ ຫວຽດນາມ ກັບ EU ພ້ອມກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ຢູ່ເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ, ສະໜັບສະໜູນ, ສະເໜີຫວຽດນາມ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ ອາຍຸການ 2023 – 2025.
ສ່ວນທ່ານ Bernd Lange ຖືວ່າ EVFTA ແມ່ນພື້ນຖານຢ່າງໝັ້ນແກ່ນເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຂອງສອງຝ່າຍມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງການພັດທະນາໃໝ່ໃນອະນາຄົດ. ທ່ານ ກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ : ໂຄວິດ - 19 ເຮັດໃຫ້ບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກ EU ມີຄວາມຊັກຊ້າໃນການຮັບຮອງເອົາສັນຍາ EVFTA.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)