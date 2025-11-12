ຂ່າວສານ
COP30 ໄຂຂຶ້ນຢູ່ ບຣາຊິນ ໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມປົກປັກຮັກສາດິນຟ້າອາກາດທົ່ວໂລກ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານ Luiz Inácio Lula da Silva ປະທານາທິບໍດີປະເທດເຈົ້າພາບ ຮຽກຮ້ອງຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາໃຫ້ເປັນການກະທຳລະອຽດ, ພິເສດແມ່ນກ່ຽວກັບການເພີ່ມແຫຼ່ງການເງິນ ແລະ ຄ່ອຍໆຢຸດຕິການນຳໃຊ້ເຊື້ອເພີງຟອກຊິວ. ທ່ານ Lula ຢັ້ງຢືນວ່າ: “ວິກິດການດິນຟ້າອາກາດບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນໄພນາບຂູ່ຕໍ່ອະນາຄົດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນໂສກນາດຕະກຳໃນປັດຈຸບັນອີກດ້ວຍ”.
ໜຶ່ງໃນບັນດາເນື້ອໃນບັນດາຈຸດສຸມຂອງ COP30 ແມ່ນຄຳຮຽກຮ້ອງເພີ່ມແຫຼ່ງການເງິນເພື່ອດິນຟ້າອາກາດທົ່ວໂລກໃຫ້ຂຶ້ນທົບ 3 ເທົ່າ, ແຕ່ 300 ຕື້ USD ຕໍ່ປີໃນປັດຈຸບັນຂຶ້ນເປັນ 1.300 ຕື້ USD ໃນປີ 2035, ຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຢູ່ COP29 ທີ່ Baku. ທ່ານ Simon Stiell ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ກ່າວເຕືອນວ່າ ບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນປັດຈຸບັນ “ບໍ່ທັນວ່ອງໄວຢ່າງພຽງພໍ” ເພື່ອສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດໃນທົ່ວໂລກໄດ້.