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ຂ່າວສານ

COP28: ຮຽກຮ້ອງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມໃນທົ່ວໂລກ ກ່ຽວກັບການລົບລ້າງເຊື້ອເພີງຟອກຊິວ

ເມື່ອຕອບສຳພາດຂອງວົງການນັກຂ່າວ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ Ralph Regenvanu ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ COP28 ພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ “ໄລຍະສຳຄັນ” ໃນຂະນະທີ່ບາງປະເທດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຢາກລົບລ້າງເຊື້ອເພິງ ຟອກຊິວ ເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍ ຈຳກັດການເພີ່ມອຸນຫະພູມຂອງໜ່ວຍໂລກ ເພີ່ມຂຶ້ນຕ່ຳກ່ວາ 1,5 ອົງສາເຊ.
(ພາບປະກອບຈາກ TTXVN)

ວັນທີ 10 ທັນວາ, ທ່ານ Ralph Regenvanu, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ Vanuatu ໄດ້ສະແດງຄວາມວິຕົກວັງວົນກ່ຽວກັບເລື່ອງບາງປະເທດພວມຂັດຂວາງຄວາມມານະພະຍາຍາມບັນລຸຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມກ່ຽວກັບເລື່ອງຄ່ອຍໆລົບລ້າງການນຳໃຊ້ເຊື້ອເພີງຟອກຊິວໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 28 ບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາແມ່ຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ (COP28) ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເລັດ (UAE).    

ເມື່ອຕອບສຳພາດຂອງວົງການນັກຂ່າວ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ Ralph Regenvanu ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ COP28 ພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ “ໄລຍະສຳຄັນ” ໃນຂະນະທີ່ບາງປະເທດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຢາກລົບລ້າງເຊື້ອເພິງ ຟອກຊິວ ເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍ ຈຳກັດການເພີ່ມອຸນຫະພູມຂອງໜ່ວຍໂລກ ເພີ່ມຂຶ້ນຕ່ຳກ່ວາ 1,5 ອົງສາເຊ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານ Ralph Regenvanu ຖືວ່າ: ບາງປະເທດພວມຂັດຂວາງວິວັດການເຫັນດີເຫັນພ້ອມ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ Vanuatu ໄດ້ຮຽກຮ້ອງບັນດາປະເທດນີ້ຕ້ອງປ່ຽນແປງທັດສະນະກ່ອນທີ່ COP28 ຈະສິ້ນສຸດວາລະປະຊຸມຄັ້ງສຸດທ້າຍໃນວັນທີ 12 ທັນວາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ສືບທອດມູນເຊື້ອ, ມຸ່ງໄປສູ່ອະນາຄົດ

ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ສືບທອດມູນເຊື້ອ, ມຸ່ງໄປສູ່ອະນາຄົດ

ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Hun Manet ໄດ້ດຳເນີນໄປພາຍຫຼັງທີ່ລັດຖະບານ ກຳປູເຈຍ ອາຍຸການທີ VII ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງເປັນທາງການ ເປັນເວລາກວ່າ 3 ເດືອນ.
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