ຂ່າວສານ
Carnaval ຮ້າລອງ 2024: ແຈ້ງສະຫວ່າງພ້ອມກັບສິ່ງມະຫັດສະຈັນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ເມສາ, ຢູ່ລາຍການ Carnaval ຮ້າລອງ 2024 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ແຈ້ງສະຫວ່າງພ້ອມກັບສິ່ງມະຫັດສະຈັນ” ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ນະຄອນ ຮ້າລອງ, ແຂວງ ກ໋ວາງນິງ ຢ່າງເປັນທາງການ. ເຫດການໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງປະຊາຊົນ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ ນັບພັນຄົນ.
Carnaval ຮ້າລອງ 2024 ມີຫຼາຍຈຸດໃໝ່ທີ່ດູດດື່ມ ແລະ ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ດ້ວຍລາຍການສະແດງສິລະປະ ແລະ Carnaval ບົນໜ້ານ້ຳທະເລຄັ້ງທຳອິດຢູ່ ຫວຽດນາມ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດລາຍການ Carnaval ໄດ້ຈັດລາຍການສະແດງ, ກຳລັງບົນທະເລ, ບົນຫາດຊາຍທະເລ ອ່າວຮ້າລອງ ດ້ວຍບັນດາປັດໄຈສິລະປະຄື: ລະຄອນດົນຕີ, ສົມທົບຢ່າງກົມກຽວລະຫວ່າງປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທຳ ເພື່ອສ້າງຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນມໍລະດົກ - ທິວທັດທຳມະຊາດໂລກ ອ່າວ ຮ້າລອງ ໃນຍາມຄ່ຳຄືນ. ເຫດການໄດ້ເຕົ້າໂຮມບັນດາຄະນະແຂກສາກົນມາຈາກ Hokkaido (ຍີ່ປຸ່ນ), ກວາງສີ ( ປະເທດຈີນ), ລາວ, ໄທ … ທ່ານນາງ ຟານທິຫາຍເຮື່ອງ, ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສຶກສາ ຄະນະພັກ ນະຄອນ ຮ້າລອງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ລາຍການມີການປ່ຽນໃໝ່ຈາກດ້ານແນວຄວາມຄິດ, ຕະຫຼອດຮອດເວທີສະແດງ ແລະ ພິເສດແມ່ນໄດ້ສ້າງເວລາສະແດງໃນທາມກາງທຳມະຊາດ. ມໍລະດົກນີ້ໄດ້ສ້າງຄຸນຄ່າກ່ວາ ແລະ ພິເສດ ໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຄຸນຄ່າໃໝ່ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດຍາມຄ່ຳຄືນ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມດູດດື່ມ ຍາມຄ່ຳຄືນຂອງກ໋ວາງນິງ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ການສ້າງ Carnaval ກາຍເປັນເຄື່ອງໝາຍທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ແລະ ກາຍເປັນງານບຸນໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເປັນບໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸລະດັບຊາດ ແລະ ໂລກ”.