Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

BIDV ສູ້ຊົນກາຍເປັນສຳນັກການເງິນແຖວໜ້າ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 65 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງທະນາຄານຫຸ້ນສ່ວນການຄ້າ ລົງທຶນ ແລະ ພັດທະນາຫວຽດນາມ (BIDV) ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລມິງຄ໊າຍ.
  ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໊າຍ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ (ພາບ: VGP)  

 ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໊າຍ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ 65 ປີແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່, BIDV ໄດ້ກາຍເປັນທະນາຄານການຄ້າແຖວໜ້າ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບຂອບຂະໜາດ, ຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ມີກຳລັງຄວາມສາມາດດ້ານການເງິນ, ພັດທະນາລະບອບລະບຽບການ, ພ້ອມທັງແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຫົວໜ່ວຍນຳໜ້າໃນການປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອ ໜູນຊ່ວຍຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ, ເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍ, ຮັບປະກັນການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ ແລະ ປະຕິບັດຄວາມຮັບຜິດຊອບສັງຄົມຂອງ ວິສາຫະກິດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະພັດທະນາໃໝ່, ເປົ້າໝາຍຈຸດສຸມ, ຕົ້ນຕໍ ທີ່ໄດ້ວາງອອກໃຫ້ BIDV ນັບແຕ່ນີ້ຈົນຮອດປີ 2030 ແມ່ນຕ້ອງສູ້ຊົນໃຫ້ກາຍເປັນທະນາຄານໄດ້ນອນໃນ Top 20 ທະນາຄານແຖວໜ້າອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, Top 100 ທະນາຄານໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ອາຊີປາຊີຟິກ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ໄດ້ມອບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ 3 ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ແກ່ BIDV, ທ່ານນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້, ຮອງປະທານປະເທດ ລາວ ໄດ້ມອບຫຼຽນໄຊພັດທະນາຊັ້ນ 2 ຂອງ ສປປ.ລາວ ແລະ ທ່ານນາງ Men Sam An ຮອງປະທານພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ ມອບຫຼຽນໄຊ Sahametrei ຊັ້ນ Moha Sena ຂອງລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ໃຫ້ແກ່ BIDV.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫຼາຍປະເທດ ອາຊີ ຄ່ອຍໆກັບຄືນສູ່ການເຄື່ອນໄຫວປົກກະຕິ

ຫຼາຍປະເທດ ອາຊີ ຄ່ອຍໆກັບຄືນສູ່ການເຄື່ອນໄຫວປົກກະຕິ

ຕາມເວັບໄຊສະຖິຕິ worldometers.info, ໄລ່ຮອດຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ເມສາ, ທົ່ວໂລກຢັ້ງຢືນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ກວ່າ 510,6 ລ້ານຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 6,2 ລ້ານຄົນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top