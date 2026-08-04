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ຂ່າວສານ

ASEAN Cup 2026: ຊະ​ນະ​ອິ​ນ​ໂດ​ເນ​ເຊີຍ, ທິມ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ສູງ​ທີ່​ຈະເຂົ້າ​ຮອບຮອງ​ຊະ​ນະ​ເລີດ

ໄຊ​ທາງ​ການ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ພັນບານ​ເຕະ ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້ ໄດ້​ຍ້ອງ​ຍໍ​ໄຊ​ຊະ​ນະ 3 – 0 ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ນັດ​ເຕະ​ຢູ່​ສະ​ໜາ​ມ​ກິ​ລາ Pakansari ສ່ອງ​ແສງ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ທິມກຳ​ລັງເປັນ​ແຊ໊ມ​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້.
  ທິມຊາດ​ບານ​ເຕະ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເອົາຊະ​ນະຕໍ່​ທິມ​ຊາດບານ​ເຕະ ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ດ້ວຍ​ 3 ປະ​ຕູ​ຕໍ່ 0 (ພາບ: VNA)  
ຕອນ​ຄ່ຳ​ວັນ​ທີ 3 ສິງ​ຫາ, ຢູ່​ສະ​ໜາມ​ກິ​ລາ Pakansari ຢູ່ Bogor, Java ຕາ​ເວັນ​ຕົກ (ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ), ທິມຊາດ​ບານ​ເຕະ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເອົາຊະ​ນະຕໍ່​ທິມ​ຊາດບານ​ເຕະ ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ດ້ວຍ​ 3 ປະ​ຕູ​ຕໍ່ 0. ສາມ​ລູກ​ຂອງ​ທິມ​ບານ​ເຕະ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ນັດ​ເຕະ​ຄັ້ງ​ນີ້​ໂດຍ​ນັກ​ເຕະ ວັນ​ວີ, ຮາຍ​ລອງ ແລະ ຫງວຽນ​ຊວັນ​ຊອນຍິງ​ບານ​ເຂົ້າ​ປະ​ຕູ. ໄຊ​ຊະ​ນະ​ສຳ​ຄັນ​ນີ້​ຊ່ວຍໃຫ້​ທິມ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ມີ 7 ຄະ​ແນນ​ພາຍຫຼັງ​ເຕະ 3 ນັດ, ຢືນ​ຢູ່​ອັນ​ດັບ​ທີ 1 ໃນ​ຕາ​ຕະ​ລາງ A ແລະ ຫຍັບ​ເຂົ້າ​ໃກ້​ກັບ​ໂອ​ກາດ​ເຂົ້າ​ຮອບ​ຮອງ​ຊະ​ນະ​ເລີດ​ຂອງການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ບານ​ເຕະ ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້ (ASEAN Cup 2026). ສື່ມວນ​ຊົນ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ, ໃນ​ນັ້ນ​ເວັບ​ໄຊ​ທາງ​ການ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ພັນບານ​ເຕະ ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້ ໄດ້​ຍ້ອງ​ຍໍ​ໄຊ​ຊະ​ນະ 3 – 0 ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ນັດ​ເຕະ​ຢູ່​ສະ​ໜາ​ມ​ກິ​ລາ Pakansari ສ່ອງ​ແສງ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ທິມກຳ​ລັງເປັນ​ແຊ໊ມ​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ: ຫັນອິດທິພົນຊື່ສຽງການຕ່າງປະເທດໃຫ້ກາຍເປັນແຫຼ່ງກຳລັງພັດທະນາ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ: ຫັນອິດທິພົນຊື່ສຽງການຕ່າງປະເທດໃຫ້ກາຍເປັນແຫຼ່ງກຳລັງພັດທະນາ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ ສະເໜີໃຫ້ຂະແໜງການທູດຕ້ອງປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິນຕະນາການ, ແບບວິທີຢ່າງແທ້ຈິງ, ມຸ່ງໄປເຖິງໝາກຜົນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ.
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