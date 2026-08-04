ຂ່າວສານ ASEAN Cup 2026: ຊະນະອິນໂດເນເຊີຍ, ທິມຊາດ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ຈະເຂົ້າຮອບຮອງຊະນະເລີດ 04/08/2026 ໄຊທາງການຂອງ ສະຫະພັນບານເຕະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໄດ້ຍ້ອງຍໍໄຊຊະນະ 3 – 0 ຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ເນັ້ນໜັກວ່າ ນັດເຕະຢູ່ສະໜາມກິລາ Pakansari ສ່ອງແສງຖືກຕ້ອງຄວາມສາມາດຂອງທິມກຳລັງເປັນແຊ໊ມອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ທິມຊາດບານເຕະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເອົາຊະນະຕໍ່ທິມຊາດບານເຕະ ອິນໂດເນເຊຍ ດ້ວຍ 3 ປະຕູຕໍ່ 0 (ພາບ: VNA) ຕອນຄ່ຳວັນທີ 3 ສິງຫາ, ຢູ່ສະໜາມກິລາ Pakansari ຢູ່ Bogor, Java ຕາເວັນຕົກ (ອິນໂດເນເຊຍ), ທິມຊາດບານເຕະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເອົາຊະນະຕໍ່ທິມຊາດບານເຕະ ອິນໂດເນເຊຍ ດ້ວຍ 3 ປະຕູຕໍ່ 0. ສາມລູກຂອງທິມບານເຕະ ຫວຽດນາມ ໃນນັດເຕະຄັ້ງນີ້ໂດຍນັກເຕະ ວັນວີ, ຮາຍລອງ ແລະ ຫງວຽນຊວັນຊອນຍິງບານເຂົ້າປະຕູ. ໄຊຊະນະສຳຄັນນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທິມຊາດ ຫວຽດນາມ ມີ 7 ຄະແນນພາຍຫຼັງເຕະ 3 ນັດ, ຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 1 ໃນຕາຕະລາງ A ແລະ ຫຍັບເຂົ້າໃກ້ກັບໂອກາດເຂົ້າຮອບຮອງຊະນະເລີດຂອງການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ASEAN Cup 2026). ສື່ມວນຊົນຂອງພາກພື້ນ, ໃນນັ້ນເວັບໄຊທາງການຂອງ ສະຫະພັນບານເຕະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໄດ້ຍ້ອງຍໍໄຊຊະນະ 3 – 0 ຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ເນັ້ນໜັກວ່າ ນັດເຕະຢູ່ສະໜາມກິລາ Pakansari ສ່ອງແສງຖືກຕ້ອງຄວາມສາມາດຂອງທິມກຳລັງເປັນແຊ໊ມອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)