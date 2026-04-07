ຂ່າວສານ
AI Day 2026: ຊຸກຍູ້ຄວາມອາດສາມາດ AI ໃຫ້ຫວຽດນາມ ໃນສັງກາດເສດຖະກິດປະຍາປະດິດ
ວັນທີ 5 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ມະຫາວິທະຍາໄລສັບພະວິຊາ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ບໍລິສັດ STEAM for Vietnam ເປັນປະທານ, ປະສານສົມທົບກັບສະຖານທູດ ແລະ ສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບສູນນະວັດຕະກຳ ແຫ່ງຊາດຈັດເຫດການ “AI Day 2026: ຊຸກຍູ້ຄວາມສາມາດປັນຍາປະດິດ (AI) ໃຫ້ ຫວຽດນາມ ໃນສັງກາດເສດຖະກິດປັນຍາປະດິດ.
AI Day 2026 ແມ່ນເວທີປາໄສເຕົ້າໂຮມຫຼາຍອັດຕະພາບ, ສ້າງບໍລິເວນແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ ແລະ ສະເໜີຂໍ້ສະເໜີໝູນໃຊ້ປັນຍາປະດິດໃນບັນດາຂົງເຂດວິຊາສະເພາະ, ຜ່ານນັ້ນປະກອບສ່ວນຍົກສູງຄວາມສາມາດ AI ໃຫ້ກຳລັງແຮງງານ ແລະ ປະຊາຄົມຢູ່ ຫວຽດນາມ. ເຫດການມຸ່ງໄປເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍບັນດາຜູ້ທີ່ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເຖິງ AI, ຊຸກຍູ້ບັນດາການປຶກສາຫາລືຫຼາຍດ້ານກ່ຽວກັບການກະທົບ ແລະ ຄວາມສາມາດນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີນີ້ໃນຊີວິດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະ AI Day 2026 ດ້ວຍ 4 ບົດລາຍງານ ຈຸດສຸມ ຈາກບັນດາອົງການວາງແຜນນະໂຍບາຍ,ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ, ຊີ້ນຳສື່ມວນຊົນ ແລະ ບັນດາອົງການຊຸກຍູ້ນະວັດຕະກຳ.