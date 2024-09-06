ຂ່າວສານ
ACDFM – 21: ຮ່ວມມືເພື່ອສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ອາຊຽນ
ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານ ພົນໂທ ຫງວຽນເຕິນເກືອງ, ເສນາທິການໃຫຍ່ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ນຳໜ້າຄະນະເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນກອງປະຊຸມ, ຜູ້ບັນຊາການກຳລັງປ້ອງກັນປະເທດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນຄວາມຜູກພັນ, ສາມັກຄີຍາວນານ, ພ້ອມກັນພັດທະນາມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ກອງປະຊຸມ ກໍໄດ້ຕີລາຄາໝາກຜົນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກອງທັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ວາງອອກກຳນົດທິດຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ໃນໂອກາດນີ້, ຜູ້ບັນຊາການກຳລັງປ້ອງກັນປະເທດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນການເຄື່ອນໄຫວ 2 ປີ (2024 – 2026); ຮັບຮອງເອົາ ແລະ ລົງນາມໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມ ACDFM – 21. ສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມ ໄດ້ດຳເນີນພິທີມອບ - ຮັບບົດບາດປະທານ ACDFM ປີ 2025 ໃຫ້ແກ່ ມາເລເຊຍ.