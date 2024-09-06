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ຂ່າວສານ

ACDFM – 21: ຮ່ວມ​ມື​ເພື່ອ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ຄ​ວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ ແລະ ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ ອາ​ຊຽນ

ກອງປະຊຸມຜູ້ບັນຊາການກຳລັງປ້ອງກັນປະເທດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 21 (ACDFM – 21) ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 05 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ.
ຜູ້ແທນບັນດາປະເທດຖ່າຍຮູບເປັນທີ່ລະນຶກ (ພາບ: qdnd.vn)

ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານ ພົນໂທ ຫງວຽນເຕິນເກືອງ, ເສນາທິການໃຫຍ່ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ນຳໜ້າຄະນະເຂົ້າຮ່ວມ.

        ໃນກອງປະຊຸມ, ຜູ້ບັນຊາການກຳລັງປ້ອງກັນປະເທດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນຄວາມຜູກພັນ, ສາມັກຄີຍາວນານ, ພ້ອມກັນພັດທະນາມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ກອງປະຊຸມ ກໍໄດ້ຕີລາຄາໝາກຜົນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກອງທັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ວາງອອກກຳນົດທິດຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

        ໃນໂອກາດນີ້, ຜູ້ບັນຊາການກຳລັງປ້ອງກັນປະເທດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນການເຄື່ອນໄຫວ 2 ປີ (2024 – 2026); ຮັບຮອງເອົາ ແລະ ລົງນາມໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມ ACDFM – 21. ສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມ ໄດ້ດຳເນີນພິທີມອບ - ຮັບບົດບາດປະທານ ACDFM ປີ 2025 ໃຫ້ແກ່ ມາເລເຊຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫ​ວຽດ​ນາມ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ລະ​ຫວ່າງວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ອາ​ຊຽນ - ລັດ​ເຊຍ ຢູ່​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ຕາ​ເວັນ​ອອກ ປີ 2024

ຫ​ວຽດ​ນາມ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ລະ​ຫວ່າງວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ອາ​ຊຽນ - ລັດ​ເຊຍ ຢູ່​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ຕາ​ເວັນ​ອອກ ປີ 2024

ວັນທີ 04 ກັນຍາ, ຢູ່ Vladivostok, ໃນເວທີປາໄສເສດຖະກິດຕາເວັນອອກ ຄັ້ງທີ 9 (EEF 2024) ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມສົນທະນາວິສາຫະກິດ ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ.
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