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ຂ່າວສານ

ABD ​ລະ​ດົມ​ເງິນ​ຈຳ​ນວນ 135 ລ້ານ USD ເພື່ອ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ການຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມດ້ວຍ​ພາ​ຫະ​ນະໄຟ​ຟ້າ​ໃຫ້​ແກ່ ຫວຽດ​ນາມ

ບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍມີ ກຳນົດເວລາແມ່ນ 7 ປີລວມມີ: ເງິນກູ້ຢືມ ຈາກ ADB 20 ລ້ານ USD, ບ້ວງບເງິນກູ້ຢືມຕ່າງໆທີ່ມີມູນຄ່າ 87 ລ້ານ USD ໂດຍ ADB ລະດົມເປັນປະທານຈັດສັນທຶນ ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບສິດ ແລະ ບ້ວງເງິນອຸປະຖຳບຸລິມະສິດມີມູນຄ່າ 28 ລ້ານ USD.
  ພາບປະກອບ: kinhtedothi.vn  

ວັນທີ 24 ຕຸລາ, ທະນາຄານພັດທະນາ ອາຊີ (ADB) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອົງການການເງິນນີ້ໄດ້ເປັນປະທານລະດົມບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍທີ່ມີມູນຄ່າ 135 ລ້ານ USDໃຫ້ແກ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຜະລິດລະບົບຂົນສົ່ງໂດຍສານສາທາລະນະດ້ວຍພາຫະນະນຳໃຊ້ໄຟຟ້າທຳອິດຢູ່ ຫວຽດນາມ. ຕາມທະນາຄານ ພັດທະນາ ອາຊີແລ້ວ, ບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍຈະສະຫງວນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນຜະລິດ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດ VinFast (VinFast) ເພື່ອຜະລິດກຸ່ມລົດເມໂດຍສານສາທາລະນະທີ່ແລ່ນດ້ວຍໄຟຟ້າ ທຳອິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຄືອຂ່າຍສາກລົດໄຟຟ້າໃນທົ່ວປະເທດທຳອິດ. ບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍມີ ກຳນົດເວລາແມ່ນ 7 ປີລວມມີ: ເງິນກູ້ຢືມ ຈາກ ADB 20 ລ້ານ USD, ບ້ວງບເງິນກູ້ຢືມຕ່າງໆທີ່ມີມູນຄ່າ 87 ລ້ານ USD ໂດຍ ADB ລະດົມເປັນປະທານຈັດສັນທຶນ ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບສິດ ແລະ ບ້ວງເງິນອຸປະຖຳບຸລິມະສິດມີມູນຄ່າ 28 ລ້ານ USD. ຕາມການຕີລາຄາຂອງ ADB ແລ້ວ, ຂະແໜງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງຂອງ ຫວຽດນາມ ກວມເອົາ 18% ຍອດການປ່ອຍທາດພິດເຮືອນແກ້ວໃນທຸກປີ, ການຫັນຂະແໜງນີ້ມາເປັນການປ່ອຍທາດກາກບອນລົງເປັນ 0 ຜ່ານບັນດາວິທີການຄືພາຫະນະແລ່ນດ້ວຍໄຟຟ້າ ຈະສ້າງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ເປົ້າໝາຍບັນລຸໄດ້ການປ່ອຍອາຍພິດລົງເປັຮ 0 ໃນປີ 2050 ຂອງ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

Escape: ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທີ່ຍອດ​ຢ້​ຽມ​ສຳ​ລັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

Escape: ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທີ່ຍອດ​ຢ້​ຽມ​ສຳ​ລັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ເວັບໄຊການທ່ອງທ່ຽວ Escape ຂອງອົດສະຕາລີ ໄດ້ລົງບົດຂຽນແນະນຳ ຫວຽດນາມ ຄືສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວລາຄາຖືກທີ່ຍອດຢ້ຽມສຳລັບແຂກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາຈາກອົດສະຕາລີ.
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