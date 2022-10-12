ຂ່າວສານ
9 ເດືອນປີ 2022, ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1,65 ລ້ານເທື່ອຄົນ
ເວທີປາໄສມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນ 250 ທ່ານ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ ເພື່ອຟື້ນຟູຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນລະບົບສະໜອງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ຮູບແບບດຳເນີນທຸລະກິດວິສາຫະກິດເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ມາດຕະການທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອຟື້ນຟູຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ, ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຫຼ້າສຸດ ເພື່ອພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ແລະ ຮອບດ້ານ. ໃນຂອບເຂດຂອງເຫດການນີ້ ລວມມີກິດຈະກຳ: ແນະນຳການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ; ໂຄງການສຳຫຼວດການທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ກວາງນາມ; ງານວາງສະແດງ, ແນະນຳການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ອະນຸພາກພື້ນ ແລະ ຫວຽດນາມ. ທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານ ຫງວຽນຈູງແຄ໊ງ, ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ 9 ເດືອນຂອງປີ 2022, ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1,65 ລ້ານ ເທື່ອຄົນ, ຮັບໃຊ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນໄດ້ 86,8 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ບັນລຸຍອດລາຍຮັບປະມານ 16,5 ລ້ານ USD. ໃນນັ້ນ, ໄດ້ມີແຂກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍກວ່າ 110.000 ເທື່ອຄົນ ແມ່ນມາຈາກບັນດາປະເທດອະນຸພາກພື້ນ ແມ່ນ້ຳຂອງເປີດກວ້າງໄດ້ມາທ່ຽວ ຫວຽດນາມ.
“ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວບັນດາປະເທດອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງເປີດກວ້າງ ຕ້ອງເພີ່ມທະວີການຈັດຕັ້ງບັ້ນໂຄສະນາ ແລະ ພັດທະນາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນ້ຳຂອງ ເພື່ອໂຄສະນາກ່ຽວກັບ 6 ປະເທດ, ຈຸດນັດພົບດຽວ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ບັນດາປະເທດຕ້ອງພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ, ຍົກລະດັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ພື້ນຖານວັດຖຸດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງຂອງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ”.