ຂ່າວສານ

88 ປະ​ເທດ ແລະ ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ​ເຊັນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ ນິວ​ເດ​ລີ ກ່ຽວ​ກັບ​ປັນ​ຍາ​ປະ​ດິດ

ຖະແຫຼງການ ນິວເດລີ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງ 3 ເປົ້າໝາຍແກ່ນສານຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດການກະທົບປັນຍາປະດິດ ອິນເດຍ 2026.
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດກ່ຽວກັບການກະທົບຂອງປັນຍາປະດິດ (AI) 2026 ຫາກໍ່ສິ້ນສຸດລົງຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ນິວເດລີ ປະເທດ ອິນເດຍ ດ້ວຍເລື່ອງ 88 ປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເຊັນຖະແຫຼງການ ນິວເດລີ ກ່ຽວກັບປັນຍາປະດິດ. ນີ້ຖືກຖືວ່າແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມສ້າງຂອບເຂດການຮ່ວມມືທົ່ວໂລກ ດ້ວຍອຸດສາປະກຳປັນຍາປະດິດ.

  ອີງບົນຫຼັກການ “ຜົນປະໂຫຍດ, ຄວາມຜາສຸກໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ”, ຖະແຫຼງການ ນິວເດລີ ຢືນຢັນວ່າບັນດາໝາກຜົນຈາກປັນຍາປະດິດ ຕ້ອງໄດ້ຈັດແຍງຢ່າງສະເໝີພາບ, ບໍ່ໃຫ້ບໍ່ວ່າປະເທດໃດຫຼືກຸ່ມສັງຄົມໃດຖືກປະໄວ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ. ບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາເພີ່ມທະວີສົມທົບນະໂຍບາຍ ແລະ ການກະທຳທີ່ແທດຈິງ ເພື່ອແນໃສ່ຫັນວິໃສທັດລວມນີ້ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ມນສະພາບການທີ່ປັນຍາປະດິດພວມພັດທະນາຢ່າງໄວວາ ແລະ ສ້າງບັນດາການກະທົບເລິກເຊິ່ງກ້ວາງຂວາງໃນທຸກຂົງເຂດ.

ຖະແຫຼງການ ນິວເດລີ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງ 3 ເປົ້າໝາຍແກ່ນສານຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດການກະທົບປັນຍາປະດິດ ອິນເດຍ 2026, ລວມມີ, ມະນຸດ, ໜ່ວຍພິພົບ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າ; ຜ່ນນັ້ນ, ວາງມະນຸດໃນທີ່ຕັ້ງໃຈກາງຂອງວິວັດການພັດທະນາປັນຍາປະດິດ. ປະຊາຄົມສາກົນກໍ່ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮັບປະກັນໃຫ້ເຕັກໂນໂລຊີນີ້ ຮັບໃຊ້ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ປ່ຽນໃໝ່ໃນໄລຍະຍາວນານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

