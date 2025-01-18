ຂ່າວສານ
75 ປີແຫ່ງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ-ຈີນ: ການຮ່ວມມືນັບມື້ນັບຮອບດ້ານ, ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ແທດຈິງ
ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ-ຈີນ ມີທີ່ຕັ້ງດ້ານພູມສາດທີ່ມີພູຜາ, ແມ່ນ້ຳເຊື່ອມຈອດກັນ, ວັດທະນະທຳຄ້າຍຄືກັນ. ພື້ນຖານຂອງນ້ຳໃຈມິດຕະພາບນີ້ ໂດຍບັນດາການນຳລຸ້ນກ່ອນຄືທ່ານປະທານ ເໝົາເຈີຕຸງ ແລະ ທ່ານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ເປັນນ້ຳໃຈອາລົມຈິດພິເສດ “ທັງເປັນສະຫາຍ ທັງເປັນອ້າຍນ້ອງ”.
ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືແມ່ນເສົາຄ້ຳ
ໃນການຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດ ແລະ ປົດປ່ອຍຊາດ, ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ຈີນ, ພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕີລາຄາສູງ ແລະ ຈະບໍ່ມີວັນຫຼົງລືມສິ່ງດັ່ງກ່າວ. ການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີ ແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ (1950-2025), ກົງກັບໂອກາດ ຫວຽດນາມ ກະກຽມສະເຫຼີມສະຫຼອງ 95 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, 100 ປີແຫ່ງວັນປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ເດີນທາງຈາກ ມົດສະກູ ໄປ ກວາງຊີ ດ້ວຍຖານະເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຂອງພັກກອມມູນິດສາກົນ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວປະຕິວັດ. ທ່ານ ຟ້າມຊາວມາຍ ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຈີນ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
ນີ້ແມ່ນຊຸມເດືອນປີທີ່ທ່ານປະທານ ໂຈ່ຈີມິນ ແລະ ບັນດາການນຳການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍນ້ຳໃຈຄວາມຮັກແພງ, ອາລົມຈິດຂອງພັກກອມມູນິດ ແລະ ປຊຊ ຈີນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມຊາວໜຸ່ມປະຕິວັດ ຊື່ງແມ່ນຊື່ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໃນເມື່ອກ່ອນ (ເດືອນມິຖຸນາ ປິ 1925).
ແຕ່ປີ 1991 ມາຮອດປະຈຸບັນ, ການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດ ໄດ້ຮັກສາບັນດາການໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ພົບປະເປັນປະຈຳ. ສອງປະເທດຍາມໃດກໍ່ຢຶດໝັ້ນການເຄົາລົບຊື່ງກັນ ແລະ ກັນ, ປະພຶດຕໍ່ກັນຢ່າງສະເໝີພາບ, ພ້ອມກັນຮັບມືກັບບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ.
ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍໄດ້ເຕີບໂຕໃນແຕ່ລະປີ. ປີ 2024, ວົງເງິນສົ່ງອອກນຳເຂົ້າລະຫວ່າງສອງປະເທດບັນລຸ 205,2 ຕື້ USD, ຊື່ງເປັນຂີດໝາຍສະຖິຕິກ່ຽວກັບການຄ້າສອງສົ້ນ.
ກ່ຽວກັບການຈັດແບ່ງເສັ້ນຊາຍແດນໃນເຂດດິນຕໍ່ແຜ່ນຢ່າງຈະແຈ້ງ ດ້ວຍສົນທິສັນຍາ ແລະ ເອກະສານນິຕິກຳສະບັບຕ່າງໆຢ່າງລະອຽດ (ແຕ່ປີ 2008) ນັ້ນ, ໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂຮັກສາສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມສະຫງົບປອດໄພສັງຄົມເຂດຊາຍແດນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ການແລກປ່ຽນດ້ານການຄ້າ, ການໄປມາລະຫວ່າງ ປຊຊ ສອງເຂດຊາຍແດນ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ຢືນຢັນວ່າ:
ເລື່ອງສຳເລັດການປັກຫຼັກໝາຍຊາຍແດນມີຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດທີ່ໃຫ່ຍຫຼວງທີ່ສຸດ, ເປີດໜ້າໃໝ່ໃນການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ເປັນຂີດໝາຍແຫ່ງບາດລ້ຽວສຳຄັນໃນປະຫວັດສາດການສ້າງເສັ້ນຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ-ຈີນ, ຕອບສະໜອງຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງ ປຊຊ ສອງປະເທດ, ປະກອບສ່ວນສ້າງ ແລະ ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການຢັ້ງຢືນບັນດາຫຼັກການລວມຂອງກົດໝາຍສາກົນ.
ນັບແຕ່ວັນທີ 15 ຕຸລາ ປີ 2024, ສອງຝ່າຍໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍສັນຍາຮ່ວມມືຮັກສາ ແລະ ຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນການທ່ອງທ່ຽວນ້ຳຕົກຕາດ ບ້ານໂຢກ (ຫວຽດນາມ) - ເຕີທຽນ (ຈີນ) ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ປຊຊ ສອງປະເທດ, ເໜືອກ່ວານັ້ນແມ່ນເພື່ອສະໜິດຕິດພັນນ້ຳໃຈມິດຕະພາບທີ່ໜັກແໜ້ນກ່ວາລະຫວ່າງ ປຊຊ ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ-ຈີນ ກ່ວາອີກ. ທ່ານ ຮ່ວາງຊວັນແອັງ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກ, ປະທານຄະນະກຳມະການ ປຊຊ ແຂວງ ກາວບັ່ງ ຖືວ່າ:
ພວກຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດນັ້ນແມ່ນການແບ່ງປັນ, ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດໄດ້ຮັບການເພີ່ມທະວີ ແລະ ຮັກແໜ້ນກ່ວາອີກ. ສອງຝ່າຍສົມທົບກັນເພື່ອສືບຕໍ່ໂຄສະນາກ່ຽວກັບພາບພົດຂອງເຂດທ່ອງທ່ຽວນີ້, ກ່ຽວກັບການພົວພັນຮ່ວມມືມິດຕະພາບລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ-ຈີນ ບົນຈິດໃຈສ້າງເປັນສັນຍາລັກຂອງເຂດທ່ອງທ່ຽວຂ້າມຊາຍແດນ, ເຂດທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ, ຕາມສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ລວມ ກໍ່ຄືສັນຍາທີ່ສອງຝ່າຍໄດ້ລົງນາມແລ້ວ.
ເສັ້ນທາງໃໝ່, ພ້ອມກັນແບ່ງປັນອະນາຄົດ
ໃນສະພາບການໃໝ່, ເລື່ອງເຮັດໃໝ່ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານຢ່ງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ແລະ “ປະຊາຄົມແບ່ງປັນອະນາຄົດ ຫວຽດນາມ-ຈີນ ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ” ຍິ່ງມີຄວາມໝາຍສຳຄັນສຳລັບແຕ່ລະປະເທດ. ໃນການໂອ້ລົມ ທາງໂທລະສັບລະຫວ່າງທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິນຜິງ ເມື່ອວັນທີ 15 ມັງກອນ ທີ່ຜ່ານມາ, ການນຳສອງປະເທດກໍ່ໄດ້ເນັ້ນໜັກສານດັ່ງກ່າວ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ໂຕເລິມ ຢືນຢັນວ່າ, ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຖືການພັດທະນາການພົວພັນກັບ ຈີນ ແມ່ນບຸລິມະສິດອັນດັບໜຶ່ງ ໃນແນວທາງການຕ່າງປະເທດສັງລວມ. ສ່ວນທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິນຜິງ ກໍ່ຢືນຢັນວ່າ ພັກ, ລັດ ຈີນ ບຸລິມະສິດພັດທະນາການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ ໃນນະໂຍບາຍການທູດຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ./.