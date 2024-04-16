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ຂ່າວສານ

70 ປີແຫ່ງໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ: ປະຫວັດສາດ ແລະ ຄວາມຊົງຈຳຢູ່ຝລັ່ງ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ມີສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ວ່າ: “ນ້ຳໃຈສາມັກຄີສາກົນ, ພິເສດແມ່ນການສະໜັບສະໜູນໃຫຍ່ຫຼວງເຊິ່ງປະຊາຊົນ ຝລັ່ງ ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ໃນພາລະກິດຍາດເອົາເອກະລາດ ແລະ ສັນຕິພາບ, ແມ່ນພື້ນຖານໜັກແໜ້ນເພື່ອສ້າງການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ ຝລັ່ງ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃນປະຈຸບັນ”.
ບັນດາແຂກທີ່ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມເຫດການ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຝລັ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະດ້ຽນບຽນຝູ (1954 – 2024). ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ດິງຕ່ວານຖັ໋ງ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຝລັ່ງ, ໄດ້ຮັບຮູ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການກຽມພ້ອມແບ່ງປັນກັບ ຫວຽດນາມບັນດາຄຸນຄ່າລວມກ່ຽວກັບສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີຂອງເພື່ອນມິດຝລັ່ງ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ມີສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ວ່າ: “ນ້ຳໃຈສາມັກຄີສາກົນ, ພິເສດແມ່ນການສະໜັບສະໜູນໃຫຍ່ຫຼວງເຊິ່ງປະຊາຊົນ ຝລັ່ງ ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ໃນພາລະກິດຍາດເອົາເອກະລາດ ແລະ ສັນຕິພາບ, ແມ່ນພື້ນຖານໜັກແໜ້ນເພື່ອສ້າງການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ ຝລັ່ງ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃນປະຈຸບັນ”. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ປາດຖະໜາວ່າ ປະຊາຊົນສອງປະເທດຈະສືບຕໍ່ມູນເຊື້ອນີ້ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ເພື່ອບັນທຶກໄວ້ໃນແນວຄິດຈິດໃຈຂອງບັນດາລຸ້ນຄົນໃນອະນາຄົດກ່ຽວກັບນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຝລັ່ງ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາໂຕະມົນ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ປະຫວັດສາດ ແລະ ຄວາມຊົງຈຳກ່ຽວກັບບັ້ນຮົບ ດ້ຽນບຽນຝູ”, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງແຂກຖືກເຊີນ 200 ຄົນ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດິງຕ່ວານຖັ໋ງ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ພວກເພື່ອນໄດ້ນຳບັນດາແງ່ມູມຕ່າງໆ ມາໃຫ້ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ຊ້ຳບໍ່ໜຳແມ່ນກົງກັນຂ້າມ, ແຕ່ລ້ວນແຕ່ໄດ້ແບ່ງປັນຄຸນຄ່າລວມ: ນັ້ນແມ່ນແງ່ຫວັງສັນຕິພາບ, ອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງສັນຕິພາບ. ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ມີສະຕິວ່າ ນ້ຳໃຈສາມັກຄີສາກົນ, ພິເສດແມ່ນການສະໜັບສະໜູນໃຫຍ່ຫຼວງເຊິ່ງປະຊາຊົນ ຝລັ່ງ ສະຫງວນໃຫ້ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນພາລະກິດຍາດເອົາເອກະລາດ ແລະ ສັນຕິພາບ, ແມ່ນພື້ນຖານໜັກແໜ້ນເພື່ອສ້າງການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ ຝລັ່ງ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃນປະຈຸບັນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ຄວາມ​ວິ​ຕົກ​ກັງ​ວົນ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ຕໍ່​​ການ​ຜັນ​ແປ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ຢູ່​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ປິນ​ຂັ້ນ​ໄດ

ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ຄວາມ​ວິ​ຕົກ​ກັງ​ວົນ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ຕໍ່​​ການ​ຜັນ​ແປ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ຢູ່​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ປິນ​ຂັ້ນ​ໄດ

ຫວຽດນາມ ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ບັນດາການຜັນແປເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນປັດຈຸບັນຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງປີນຂັ້ນໄດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາການກະທຳໃຊ້ອາວຸດ ລະເມີດກົດບັດ ສປຊ ແລະ ກໍ່ຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ປະຊາຊົນ.
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