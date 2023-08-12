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ຂ່າວສານ

56 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ ອາຊຽນ: ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງນ້ຳໃຈສາມັກຄີມິດຕະພາບລະຫວ່າງປະຊາຊົນບັນດາປະເທດ

ໃນໄລຍະ 56 ປີຜ່ານມາ, ອາຊຽນ ແມ່ນປັດໃຈສຳຄັນຢ່າງແທດຈິງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ສຳລັບສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາຂອງພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.
(ພາບປະກອບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ສິງຫາ, ສະຫະສະມາຄົມບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມິດຕະພາບນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຈັດການພົບປະເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 56 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ ອາຊຽນ (08 ກັນຍາ 1967 – 08 ກັນຍາ 2023) ແລະ 28 ປີແຫ່ງຫວຽດນາມ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ອາຊຽນ (28 ກໍລະກົດ 1995 – 28 ກໍລະກົດ 2023).     

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາງ ຟານທິຮົ່ງຊວັນ, ປະທານສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ອາຊຽນ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ຢືນຢັນວ່າ ໃນໄລຍະ 56 ປີຜ່ານມາ, ອາຊຽນ ແມ່ນປັດໃຈສຳຄັນຢ່າງແທດຈິງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ສຳລັບສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາຂອງພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ສະຖານກົງສູນບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ, ທ່ານ Agustaviano Sofjan, ຫົວໜ້າສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ອິນໂດເນເຊຍ ປະຈຳ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ຖືວ່າ, ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງ ອາຊຽນ ຄືດັ່ງຄຳຕັກເຕືອນທີ່ວ່າ: ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ການຮ່ວມມື ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນບັນດາອຸດົມຄະຕິອັນສູງສົ່ງເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນຕົວຈິງເພື່ອອາດສາມາດບັນລຸໄດ້; ສະແດງໃຫ້ເຫັນກຳລັງແຮງຂອງບັນດາປະເທດ ທີ່ພ້ອມກັນສ້າງອະນາຄົດທີ່ດີງາມກວ່າໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈມຸ່ງໄປເຖິງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມວັດທະນາຖາວອນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກພາກພື້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາວ ກະກຽມການເປັນ ປະທານອາຊຽນ ໃນປີ 2024

ລາວ ກະກຽມການເປັນ ປະທານອາຊຽນ ໃນປີ 2024

ໃນວັນທີ 10 ສິງຫາ 2023 ທີ່ ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະກຳ ມະການຊີ້ນຳລະດັບຊາດ.
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