ຂ່າວສານ
50 ປີແຫ່ງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ມາເລເຊຍ: ການພົວພັນແລກປ່ຽນດ້ານວັດທະນະທຳສິລະປະທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 11 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ກົວລາລຳເປີ, ປະເທດ ມາເລເຊຍ, ໄດ້ຈັດລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳສິລະປະທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ຫວຽດນາມ - ມາເລເຊຍ ອັນໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ແກ່ແຂກຖືກເຊີນປະມານ 120 ທ່ານ.
ລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ຫວຽດນາມ - ມາເລເຊຍ ນອນໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນຂອງສະມາຄົມມິດຕະພາບ ມາເລເຊຍ - ຫວຽດນາມ ຢູ່ ມາເລເຊຍ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສອງປະເທດສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (1973 – 2023). ເຫດການນອນໃນໂຄງການຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຂອງຄະນະນັກສິລະປະການ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ໄທ, ສິງກະໂປ, ມາເລເຊຍ…. ເພື່ອແນໃສ່ພົບປະແລກປ່ຽນ, ຮ່ຳຮຽນ ແລະ ໂຄສະນາວັດທະນະທຳສິລະປະພື້ນເມືອງ ຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກພື້ນ.