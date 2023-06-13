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ຂ່າວສານ

50 ປີແຫ່ງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ມາເລເຊຍ: ການພົວພັນແລກປ່ຽນດ້ານວັດທະນະທຳສິລະປະທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ

ລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ຫວຽດນາມ - ມາເລເຊຍ ນອນໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນຂອງສະມາຄົມມິດຕະພາບ ມາເລເຊຍ - ຫວຽດນາມ ຢູ່ ມາເລເຊຍ ...
ການສະແດງສິລະປະທີ່ລາຍການ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 11 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ກົວລາລຳເປີ, ປະເທດ ມາເລເຊຍ, ໄດ້ຈັດລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳສິລະປະທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ຫວຽດນາມ - ມາເລເຊຍ ອັນໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ແກ່ແຂກຖືກເຊີນປະມານ 120 ທ່ານ.

        ລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ຫວຽດນາມ - ມາເລເຊຍ ນອນໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນຂອງສະມາຄົມມິດຕະພາບ ມາເລເຊຍ - ຫວຽດນາມ ຢູ່ ມາເລເຊຍ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສອງປະເທດສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (1973 – 2023). ເຫດການນອນໃນໂຄງການຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຂອງຄະນະນັກສິລະປະການ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ໄທ, ສິງກະໂປ, ມາເລເຊຍ…. ເພື່ອແນໃສ່ພົບປະແລກປ່ຽນ, ຮ່ຳຮຽນ ແລະ ໂຄສະນາວັດທະນະທຳສິລະປະພື້ນເມືອງ ຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກພື້ນ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ລັດ ແລະ ສັງຄົມ

ຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ລັດ ແລະ ສັງຄົມ

ຜູ້ແທນຫຼາຍທ່ານໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແບ່ງປັນຄວາມເປັນກຽດ.
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