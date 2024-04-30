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ຂ່າວສານ

49 ປີແຫ່ງວັນທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດ: ນັກຊ່ຽວຊານອາເມລິກາລາຕິນ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະພາຄານແຫ່ງຄວາມປາດຖະໜາ

ຕາມ ທ່ານ ປອ Ruvislei González Sáez, ນັກຊ່ຽວຊານແຖວໜ້າກ່ຽວກັບຫວຽດນາມ ໃນພາກພື້ນ ອາເມລິກາລາຕິນ ແລ້ວ, ມະຫາໄຊລະດູບານໃໝ່ປີ 1975 ດ້ວຍຍອດສູງແມ່ນບັັ້ນຮົບໂຮ່ຈີມິນປະຫວັດສາດ, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມານະອົດທົນ ແລະ ເຈດຈຳນົງທີ່ອົງອາດກ້າແກ່ນຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ. ວັນມະຫາໄຊ 30 ເມສາ 1975 ໄດ້ທ້ອນໂຮມປະເທດຫວຽດນາມເປັນບຶກໜຶ່ງແຜ່ນດຽວ ແລະ ເປີດເສັ້ນທາງກ້າວໄປສູ່ສັງຄົມນິຍົມ.
ທ່ານ ປອ Ruvislei González Sáez, ນັກຊ່ຽວຊານແຖວໜ້າກ່ຽວກັບຫວຽດນາມ ໃນພາກພື້ນ ອາເມລິກາລາຕິນ

ວັນທີ 30 ເມສາ 1975 ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຂີດໝາຍ ອັນຮຸ່ງເຮືອງເຫຼື້ອງເຫຼື້ອມໃນປະຫວັດສາດຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນສັນຍາລັກລະດົມກຳລັງໃຈໃຫ້ປະຊາຊົນຕໍ່ສູ້ ຢ່າງພິລະອາດຫານຕ້ານລັດທິລາເມືອງຂຶ້ນແບບເກົ່າ ແລະ ໃໝ່, ຍາດເອົາເອກະລາດແຫ່ງຊາດ. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ສັງເກດຂອງທ່ານ ປອ Ruvislei González Sáez, ນັກຊ່ຽວຊານແຖວໜ້າກ່ຽວກັບຫວຽດນາມ ໃນພາກພື້ນ ອາເມລິກາລາຕິນ.

 ຕາມ ທ່ານ ປອ Ruvislei González Sáez, ນັກຊ່ຽວຊານແຖວໜ້າກ່ຽວກັບຫວຽດນາມ ໃນພາກພື້ນ ອາເມລິກາລາຕິນ ແລ້ວ, ມະຫາໄຊລະດູບານໃໝ່ປີ 1975 ດ້ວຍຍອດສູງແມ່ນບັັ້ນຮົບໂຮ່ຈີມິນປະຫວັດສາດ, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມານະອົດທົນ ແລະ ເຈດຈຳນົງທີ່ອົງອາດກ້າແກ່ນຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ. ວັນມະຫາໄຊ 30 ເມສາ 1975 ໄດ້ທ້ອນໂຮມປະເທດຫວຽດນາມເປັນບຶກໜຶ່ງແຜ່ນດຽວ ແລະ ເປີດເສັ້ນທາງກ້າວໄປສູ່ສັງຄົມນິຍົມ.

 ທ່ານ ປອ Ruvislei González Sáez ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະພາຄານແຫ່ງຄວາມປາດຖະໜາຂອງໂລກ. ພາຍຫຼັງການທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ, ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍນາໆປະການ. ຍ້ອນມີການນຳພາອັນສະຫຼາດສ່ອງໃສຂອງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ, ຫວຽດນາມຈາກໜຶ່ງໃນຈຳນວນ 15 ປະເທດທຸກຍາກທີ່ສຸດໃນໂລກໃນຊຸມປີ 1980-1981 ໄດ້ກາຍເປັນ 1 ໃນ 15 ປະເທດທີ່ມີຄວາມຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນທີ່ສຸດໃນປະຈຸບັນ, ມີລະດັບການເຕີບໂຕສູງທີ່ສຸດ ແລະ ວາງເປົ້າໝາຍກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາໃນປີ 2045.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແຂກສາກົນມາ ຫວຽດນາມ ໃນ 4 ເດືອນຜ່ານມາບັນລຸລະດັບກ່ວາ 6 ລ້ານເທື່ອຄົນ

ແຂກສາກົນມາ ຫວຽດນາມ ໃນ 4 ເດືອນຜ່ານມາບັນລຸລະດັບກ່ວາ 6 ລ້ານເທື່ອຄົນ

ບັນລຸໝາກຜົນນີ້ແມ່ນຍ້ອນນະໂຍບາຍອອກວີຊາອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ບັນດາລາຍການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວທີ່ດູດດື່ມພວມສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິຜົນ.
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