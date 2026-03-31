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ຂ່າວສານ

4 ປະ​ເທ​ດ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ວິ​ທີ​ການ​ເປີດ​ຊ່ອງ​ແຄບ​ທະ​ເລ Hormuz ຄືນ​ໃໝ່

ກອງປະຊຸມໄດ້ສຸມໃສ່ເຂົ້າບັນດາຂໍ້ສະເໜີເພື່ອແນໃສ່ເປີດເສັ້ນທາງເດີນເຮືອຍຸດທະສາດນີ້, ລວມມີຄວາມສາມາດສ້າງກົນໄກຄຸ້ມຄອງລວມຕໍ່ສະແສນ້ຳມັນອາຍແກັດ, ກໍ່ຄືນຳໃຊ້ກົນໄກຈ່າຍເງິນ ຄ້າຍຄືກັນກັບ ຄອງເໝືອງ Suez.
  ກຳປັ່ນຜ່ານຊ່ອງແຄບທະເລ Hormuz. (ພາບ: ANI/TTXVN)  
ວັນທີ 29 ມີນາ, ລັດຖະມົນຕີ 4 ປະເທດ ລວມມີ ຕວັກກີ, ເອຢິບ, ປາກິດສະຖານ ແລະ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ໄດ້ຈັດກອງປະຊມເປັນກຸ່ມຢູ່ນະຄອນ Islamabad ຂອງປາກິດສະຖານ ເພື່ອປຶກສາຫາລືບັນດາມາດຕາການຢຸດຕິການປະທະກັນ ຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ຟື້ນຟູການເຄື່ອນໄຫວຂົນສົ່ງຜ່ານຊ່ອງແຄບທະເລ Hormuz. ກອງປະຊຸມໄດ້ສຸມໃສ່ເຂົ້າບັນດາຂໍ້ສະເໜີເພື່ອແນໃສ່ເປີດເສັ້ນທາງເດີນເຮືອຍຸດທະສາດນີ້, ລວມມີຄວາມສາມາດສ້າງກົນໄກຄຸ້ມຄອງລວມຕໍ່ສະແສນ້ຳມັນອາຍແກັດ, ກໍ່ຄືນຳໃຊ້ກົນໄກຈ່າຍເງິນ ຄ້າຍຄືກັນກັບ ຄອງເໝືອງ Suez. ບັນດາຂໍ້ສະເໜີນີ້ໄດ້ສົ່ງໄປຍັງຝ່າຍ ອາເມລິກາ ແລະ ກໍ່ໄດ້ແລກປ່ຽນກັບຝ່າຍອີຣານ. ກອງປະຊຸມໄດ້ແກ່ຍາວເປັນ 2 ວັນດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ລັດຖະມົນຕີ 4 ປະເທດດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ຕາງໜ້າຂອງອີຣານ, ອາເມລິກາ ແລະ ອິດສະລາແອັນ. ຄາດວ່າ, ຖະແຫຼງການຮ່ວມຈະໄດ້ປະກາດພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດໂຄງການປຶກສາຫາລື.

່(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ປະ​ດັດຫຼຽນ​ໄຊວິ​ລະ​ກຳ , ຫຼຽນ​ກາ​ພັກ ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ, ອະ​ດີດ​ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ປະ​ດັດຫຼຽນ​ໄຊວິ​ລະ​ກຳ , ຫຼຽນ​ກາ​ພັກ ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ, ອະ​ດີດ​ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ

ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ປາດຖະໜາວ່າບັນດາການນຳທີ່ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊວິລະກຳຊັ້ນໜຶ່ງ ແລະ ຫຼຽນກາພັກ ດ້ວຍພູມປັນຍາ, ຄຸນນະທາດ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງ ສືບຕໍ່ຕິດຕາມ, ປະກອບຄຳເຫັນ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ບົດຮຽນປະສົບການຕື່ມອີກໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນຫຼັງ.
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