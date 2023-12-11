ຂ່າວສານ
3 ຄວາມມຸ່ງຫວັງໃນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ
ຕາມທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນມິງຫວູ ແລ້ວ, ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມທາງລັດຖະກິດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12 – 13 ທັນວາ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຈີນ, ປະທານປະເທດ ສປ.ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ແລະ ພັນລະຍາ ຈະນຳມາເຊິ່ງຖານະບົດບາດໃໝ່, ລະດັບໃໝ່ໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ຈີນ.
ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດຂອງ ການນຳສູງສຸດຂອງພັກ, ລັດ ຈີນ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XX ຂອງພັກກອມມູນິດ ຈີນ, ພາຍຫຼັງ 1 ປີ ການຢ້ຽມຢາມຈີນ ຄັ້ງປະຫວັດສາດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ (ຕຸລາ ປີ 2022).
ຕາມທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນມິງຫວູ ແລ້ວ, ມີ 3 ຈຸດທີ່ສອງຝ່າຍລ້ວນແຕ່ມຸ່ງຫວັງໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້. ທີໜຶ່ງແມ່ນມຸ່ງຫວັງກ່ຽວກັບຖານະບົດບາດໃໝ່, ລະດັບໃໝ່ ຂອງການພົວພັນສອງຝ່າຍ. ທີສອງແມ່ນ ມຸ່ງຫວັງກ່ຽວກັບບັນດາໝາກຜົນຂອງການຮ່ວມມືທີ່ແທດຈິງ ໃນທຸກຂົງເຂດ ແລະ ທີສາມແມ່ນມຸ່ງຫວັງກ່ຽວກັບປະກົດການແຜ່ກະຈາຍຂອງການຢ້ຽມຢາມເທິງທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ, ປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະ.