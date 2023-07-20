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ຂ່າວສານ

12 ປ້ອມປ້ອງກັນຊາຍແດນແຂວງ ກາວບັ່ງ, ຮ່າຢາງ ຈັດການປະຊຸມແລກປ່ຽນວຽກງານກັບໜ່ວຍຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ ປາຍເຊືອ (ຈີນ)

ຢູ່ທີ່ນີ້, 2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວເປັນປະຈຳ, ແຈ້ງສະພາບການໃຫ້ກັນດ້ວຍຮູບແບບ, ຄື: ຈົດໝາຍ, ໂທລະເລກສາຍດ່ວນ, ການພົບປະຢ່າງກະທັນຫັນ…
(ທີ່ການພົບປະແລກປ່ຽນ)

ວັນທີ 18 ກໍລະກົດ, ຄະນະຜູ້ແທນຂອງ 12 ປ້ອມປ້ອງກັນຊາຍແດນຂຶ້ນກັບກຳລັງທະຫານປ້ອງກັນແດນແຂວງ ກາວບັ່ງ, ຮ່າຢາງ ໄດ້ຈັດການປະຊຸມແລກປ່ຽນວຽກງານໄຕມາດທີ 2 ປີ 2023 ກັບຄະນະຜູ້ແທນໜ່ວຍຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ ປາຍເຊືອ, ແຂວງ ກວາງຊີ, ປະເທດ ຈີນ.

ຢູ່ທີ່ນີ້, 2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວເປັນປະຈຳ, ແຈ້ງສະພາບການໃຫ້ກັນດ້ວຍຮູບແບບ, ຄື: ຈົດໝາຍ, ໂທລະເລກສາຍດ່ວນ, ການພົບປະຢ່າງກະທັນຫັນ…  ສືບຕໍ່ປະຕິບັດ “03 ເອກະສານນິຕິກຳຊາຍແດນທາງບົກ ຫວຽດນາມ - ຈີນ” ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ເພີ່ມທະວີການສຶກສາດ້ານກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງຢູ່ເຂດຊາຍແດນຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ, ສະກັດກັ້ນພົນລະເມືອງຂອງແຕ່ລະປະເທດເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາຍແດນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ເພີ່ມທະວີການລາດຕະເວັນ, ຄວບຄຸມເຂດຈຸດສຸມ, ສະກັດກັ້ນການເຂົ້າ - ອອກເມືອງຢ່າງຜິດກົດໝາຍ; ຮັກສາຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດເຂດຊາຍແດນໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງປອດໄສ ແລະ ເປີດກວ້າງຮູບແບບ ແລະ ຂົງເຂດພົວພັນແລກປ່ຽນ, ຮ່ວມມືຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ມາ​ເລ​ເຊຍ ຈະ​ນຳ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ມາ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສອງ​ປະ​ເທດ ແລະ ພາກ​ພື້ນ ອາ​ຊຽນ

ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ມາ​ເລ​ເຊຍ ຈະ​ນຳ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ມາ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສອງ​ປະ​ເທດ ແລະ ພາກ​ພື້ນ ອາ​ຊຽນ

ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນສອງຝ່າຍອາດຈະສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ການຄ້າສອງສົ້ນຢ່າງແຮງ ແລະ ຍືນຍົງກ່ວາ, ພ້ອມທັງຊອກຫາວິທີການຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກ່ວາ, ລວມມີການພັດທະນາບັນດາຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ ແລະ ປູກລ້ຽງສິນໃນນ້ຳ
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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