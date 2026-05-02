ຂ່າວສານ
12 ປະເທດກ່າວປະນາມ ອິດສະຣາແອັນ ຂວາງກັ້ນຂະບວນກ່ຳປັ່ນທີ່ສະໜັບສະໜູນ ກາຊາ ແລະ ຈັບຕົວບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວສາກົນ
ວັນທີ 30 ເມສາ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ 12 ປະເທດ, ລວມມີ: ຕວັກກີ, ບຣາຣິນ, ຈໍແດນ, ປາກິດສະຖານ, ແອັດສະປາຍ, ມາເລເຊຍ, ບັງກະລາເທດ, ໂອລົມເບຍ, ມານດິວ, ໂມຣີຕານີ, ອາຟະຣິກາໃຕ້ ແລະ ລີບີ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່າວປະນາມເລື່ອງ ອິດສະຣາແອັນ ຂວາງກັ້ນຂະບວນກ່ຳປັ່ນກູ້ໄພກູ້ຊີບທີ່ໜັບສະໜູນເຂດ ກາຊາ ແລະ ຈັບຕົວບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວສາກົນໃນບັນດາກ່ຳປັ່ນເຫຼົ່ານັ້ນ… ຖະແຫຼງການຮ່ວມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ການກະທຳດັ່ງກ່າວຂອງ ອິດສະຣາແອັນ ແມ່ນລະເມີດກົດໝາຍສາກົນ, ໃນນັ້ນ ມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ; ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມສາກົນປະຕິບັດພັນທະຄຸນສົມບັດ ແລະ ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການເຄົາລົບກົດໝາຍ, ປົກປ້ອງສາມັນຊົນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າບັນດາການກະທຳລະເມີດກົດໝາຍຕ້ອງຖືກລົງໂທດ.
ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຂະບວນກ່ຳປັ່ນດັ່ງກ່າວໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນການກະທຳຂວາງກັ້ນ ແລະ ຈັບຕົວຂອງທະຫານເຮືອ ອິດສະຣາແອັນ, ຖືນີ້ແມ່ນການກະທຳລະເມີດກົດໝາຍສາກົນ ເພາະວ່າ ມັນໄດ້ດຳເນີນຢູ່ເຂດທະເລສາກົນ, ຫ່າງຈາກ ອິດສະຣາແອັນ ນັບຮ້ອຍໄມທະເລ.