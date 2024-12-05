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ຂ່າວສານ

11 ເດືອນ​ຂ​ອງ​ປີ 2024, ກະ​ສິ​ກຳ​ປ່າ​ໄມ້, ສິນ​ໃນ​ນ້ຳຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ​ສົ່ງ​ອອກເກີນ​ດຸນ​ ບັນ​ລຸ​ເກືອບ 16,5 ຕື້ USD

ວົງເງິນສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ສິນໃນນ້ຳຂອງເດືອນພະຈິກປີ 2024 ຄາດວ່າບັນລຸ 5,3 ຕື້ USD.
(ພາບປະກອບ: VOV)

ຕາມກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ວົງເງິນສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ສິນໃນນ້ຳຂອງເດືອນພະຈິກປີ 2024 ຄາດວ່າບັນລຸ 5,3 ຕື້ USD, ນຳວົງເງິນການຄ້າສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ສິນໃນນ້ຳໃນ 11 ເດືອນຂອງປີ 2024 ບັນລຸ 56,74 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 19% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2023; ການສົ່ງອອກເກີນດຸນບັນລຸ 16,46 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 52,8% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ.

ຖ້າໄລ່ຕາມປະເພດສິນຄ້າ, ຫວຽດນາມ ມີຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ກະເສດ, ສິນໃນນ້ຳ 7 ປະເພດ ເກີນດຸນການຄ້າ ບັນລຸກວ່າ 1 ຕື້ USD, ລວມມີ: ໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກໄມ້; ຜັກໝາກໄມ້; ກາເຟ; ເຂົ້າ; ກຸ້ງ; ປາຈາ; ໝາກພິກໄທ… ກ່ຽວກັບຕະຫຼາດສົ່ງອອກ, ປັດຈຸບັນ, ອາຊີແມ່ນຕະຫຼາດສົ່ງອອກໃຫຍ່ສຸດຂອງບັນດາປະເພດສິນຄ້າດັ່ງກ່າວຂອງ ຫວຽດນາມ ໂດຍກວມເອົາອັດຕາ 48,2%; ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນ ທະວີບ ອາເມລິກາ ແລະ ເອີຣົບ ດ້ວຍອັດຕາສ່ວນ 23,7% ແລະ 11,3% ຕາມລຳດັບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ກະ​ກຽມ​ບັນ​ດາ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ເພື່ອ​ເລີ່ມ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໂຮງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​ນິວ​ເຄຼຍ ນິງ​ທ້ວນ​ຄືນ​ໃໝ່

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ກະ​ກຽມ​ບັນ​ດາ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ເພື່ອ​ເລີ່ມ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໂຮງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​ນິວ​ເຄຼຍ ນິງ​ທ້ວນ​ຄືນ​ໃໝ່

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ທັນວາ, ຢູ່ແຂວງ ນິງທ້ວນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບ ຄະນະບໍລິຫານງານອົງຄະນະພັກແຂວງ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ ແລະ ວິວັດການຜັນຂະຫຍາຍແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນໂຄງການໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ ນິງທ້ວນໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
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