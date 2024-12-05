ຂ່າວສານ
11 ເດືອນຂອງປີ 2024, ກະສິກຳປ່າໄມ້, ສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ ສົ່ງອອກເກີນດຸນ ບັນລຸເກືອບ 16,5 ຕື້ USD
ຕາມກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ວົງເງິນສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ສິນໃນນ້ຳຂອງເດືອນພະຈິກປີ 2024 ຄາດວ່າບັນລຸ 5,3 ຕື້ USD, ນຳວົງເງິນການຄ້າສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ສິນໃນນ້ຳໃນ 11 ເດືອນຂອງປີ 2024 ບັນລຸ 56,74 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 19% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2023; ການສົ່ງອອກເກີນດຸນບັນລຸ 16,46 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 52,8% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ.
ຖ້າໄລ່ຕາມປະເພດສິນຄ້າ, ຫວຽດນາມ ມີຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ກະເສດ, ສິນໃນນ້ຳ 7 ປະເພດ ເກີນດຸນການຄ້າ ບັນລຸກວ່າ 1 ຕື້ USD, ລວມມີ: ໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກໄມ້; ຜັກໝາກໄມ້; ກາເຟ; ເຂົ້າ; ກຸ້ງ; ປາຈາ; ໝາກພິກໄທ… ກ່ຽວກັບຕະຫຼາດສົ່ງອອກ, ປັດຈຸບັນ, ອາຊີແມ່ນຕະຫຼາດສົ່ງອອກໃຫຍ່ສຸດຂອງບັນດາປະເພດສິນຄ້າດັ່ງກ່າວຂອງ ຫວຽດນາມ ໂດຍກວມເອົາອັດຕາ 48,2%; ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນ ທະວີບ ອາເມລິກາ ແລະ ເອີຣົບ ດ້ວຍອັດຕາສ່ວນ 23,7% ແລະ 11,3% ຕາມລຳດັບ.