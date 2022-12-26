10 ເຫດການທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນໂລກ ປີ 2022 ໂດຍສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ຄັດເລືອກ

ຮຸ້ນຂອງ ສ ອາເມລິກາ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ກ່ອນການຕັດສິນໃຈຂອງ Fed ທີ່ຈະເພີ່ມອັດຕາດອກເບ້ຍ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງ ແລະ ການເຕືອນໄພກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖົດຖອຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກຜູ້ນໍາຂອງທະນາຄານທີ່ສໍາຄັນ. ພາບ: ຊິນຮົວ/VNA
ວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2022, ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໄດ້ປະກາດພາວະສຸກເສີນດ້ານສຸຂະພາບທົ່ວໂລກສຳລັບພະຍາດລີງ, ລະດັບເຕືອນໄພສູງສຸດຂອງ WHO, ເມື່ອມີຜູ້ຕິດເຊື້ອຫຼາຍກວ່າ 18.000 ຄົນໃນທົ່ວໂລກຢູ່ 78 ປະເທດ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ ເອີຣົບ. ໃນພາບ: ຄົນເຈັບທີ່ເປັນ ພະຍາດລີງຖືກປິ່ນປົວ ຢູ່ໂຮງໝໍແຫ່ງໜຶ່ງໃນເມືອງ ລີມາ, ປະເທດ ເປຣູ, ວັນທີ 16 ສິງຫາ 2022. ພາບ: AFP/VNA
4/ ພັກກອມມູນິດ ຈີນ ຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XX ຢ່າງສຳເລັດຜົນ:
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ຕຸລາ 2022, ພິທີໄຂກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 20 ຂອງພັກກອມມູນິດ ຈີນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ. ພາບ: ຊິນຮົວ/VNA
5/ ການເໜັງຕີງຕິດຕໍ່ກັນໃນການເມືອງຂອງ ອັງກິດ:
ທ່ານ Sunak ອາຍຸ 42 ປີ ໄດ້ກາຍເປັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄົນທີ 3 ຂອງ ອັງກິດ ພາຍໃນບໍ່ຮອດ 2 ເດືອນ. ໃນຕຳແໜ່ງໃໝ່ຂອງທ່ານ, ທ່ານ Sunak ຮັບຜິດຊອບນຳຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະເທດພາຍຫຼັງໄລຍະທີ່ເກີດຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງດ້ານການເມືອງ ແລະ ວິກິດການເສດຖະກິດ. ພາບ: AFP/VNA
6/ COP27 ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງສ້າງຕັ້ງກອງທຶນ ຊົດເຊີຍການ ສູນເສຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ:
ບົດລາຍງານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UN) ປະກາດໃນວັນທີ 15 ກຸມພາ 2022 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນ 9 ລ້ານຄົນໃນແຕ່ລະປີ, ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ “ດຳເນີນການໃນທັນທີ” ເພື່ອຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີສານເຄມີອັນຕະລາຍບາງຊະນິດ. ພາບ: AFP/VNA
7/ ປະຊາກອນໂລກມີເຖິງ 8 ຕື້ຄົນ:
ເດັກຍິງ Venice Mabansag, ພົນລະເມືອງທີ 8 ຕື້ຂອງໂລກ, ເກີດຢູ່ນະຄອນ ມະນີລາ, ປະເທດ ຟີລິບປິນ, ວັນທີ 15 ພະຈິກ 2022. ພາບ: Manila Bulletin/VNA
8/ ໂສກນາດຕະກຳການປະທະກັນຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ:
ພວກກູ້ໄພເຄື່ອນຍ້າຍສົບຜູ້ເຄາະຮ້າຍຢູ່ບ່ອນເກີດເຫດການປະທະກັນໃນງານບຸນ ຮາໂລວີນ ທີ່ຄຸ້ມ Itaewon ໃນນະຄອນຫຼວງ ເຊອຸນ ຂອງ ສ ເກົາຫຼີ ໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 29 ຕຸລາ 2022. ພາບ: AFP/VNA
9/ NASA ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການທົດລອງ ປ່ຽນວົງໂຄຈອນ ຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ:
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂອງອົງການ NASA James Webb (ຂວາ) ແລະ Hubble (ຊ້າຍ) ໃຫ້ພາບໄລຍະເວລາດຽວກັນ ຫຼັງຈາກການປະທະກັນ ລະຫວ່າງຍານອາວະກາດທີ່ປະຕິບັດ ການທົດສອບ ການນໍາທາງເປັນຮູບດາວຄູ່ (DART) ກັບຮູບດາວ Didymos, ວັນທີ 26 ກັນຍາ 2022. ພາບ: AFP/VNA
10/ ເຕະບານໂລກ 2022 ທີ່ປະເທດ ກາຕາ ມີສິ່ງພິເສດ ຫຼາຍຢ່າງ:
ວັນທີ 18 ທັນວາ 2022, ທີມ ອາເຈນຕິນາ ໄດ້ຄອງແຊ້ມ ບານໂລກ 2022 ຫຼັງຈາກລໍຖ້າມາເປັນເວລາ 36 ປີ. ນີ້ຍັງເປັນເທື່ອທີ 3 ທີ່ “La Albiceleste” ໄດ້ຮັບຂັນບານເຕະໂລກ. ພາບ: AFP/VNA